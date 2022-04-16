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Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”

16.04.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Saltillo şehrinde yaşayan 54 yaşındaki Roberto Esquivel Cabrera isimli adam dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia ediyor. Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak kayıt edilmese de Cabrera, 48 cm uzunluğundaki cinsel organı sayesinde üdnya manşetlerindeki yerini almayı başardı. Cabrera, cinsel organının büyüklüğünün zannedilenin aksine cinsel hayatını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”

2015 yılında sosyal medyadan cinsel organını ölçtüğü bir videoyu paylaşarak kısa sürede popüler olmayı başaran Roberto Esquivel Cabrera, penis büyüklüğü nedeniyle engelli birey olarak kabul edildiğini söyledi. Guinness Rekorlar Kitabına başvurmak için resmi işlemleri tamamladığını söyleyen Roberto Esquivel Cabrera, dünyanın en büyük penise sahip olduğunu iddia ediyor. Cinsel organının büyük olmasının hayatının birçok alanında zorluk yarattığını ifade eden Cabrera, cinsel hayatının olmadığını ve sık sık idrar yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

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SINIR DIŞI EDİLDİ

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2001 yılında iki reşit olmayan kıza cinsel organını gösterdiği için Amerika’dan sınır dışı edilen Cabrera, “Dünyanın en büyük penisine sahip olduğum için ünlüyüm. Bu durumdan aslında memnunum. Kimsenin benimki kadar büyük bir cinsel organı olmadığını biliyorum. Ancak sürtünmeyi azaltmak için sürekli olarak penisimi bandajlarla sarmak zorunda olmak beni yoruyor” diye konuştu.

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