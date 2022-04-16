Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, cinsel ilişki deneyimini anlattı! “İlişki imkansız...”

2015 yılında sosyal medyadan cinsel organını ölçtüğü bir videoyu paylaşarak kısa sürede popüler olmayı başaran Roberto Esquivel Cabrera, penis büyüklüğü nedeniyle engelli birey olarak kabul edildiğini söyledi. Guinness Rekorlar Kitabına başvurmak için resmi işlemleri tamamladığını söyleyen Roberto Esquivel Cabrera, dünyanın en büyük penise sahip olduğunu iddia ediyor. Cinsel organının büyük olmasının hayatının birçok alanında zorluk yarattığını ifade eden Cabrera, cinsel hayatının olmadığını ve sık sık idrar yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

2001 yılında iki reşit olmayan kıza cinsel organını gösterdiği için Amerika’dan sınır dışı edilen Cabrera, “Dünyanın en büyük penisine sahip olduğum için ünlüyüm. Bu durumdan aslında memnunum. Kimsenin benimki kadar büyük bir cinsel organı olmadığını biliyorum. Ancak sürtünmeyi azaltmak için sürekli olarak penisimi bandajlarla sarmak zorunda olmak beni yoruyor” diye konuştu.



