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Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi

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İLGİNÇ HABERLER  | 10.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Gök bilimciler, yaklaşık 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit etti.

Uzayın derinliklerinde radyo sinyali tespit edildi

Gök bilimciler uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'daki British Columbia Üniversitesinden bilim adamları, yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı.

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

British Columbia Üniversitesinden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

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