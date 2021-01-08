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Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor! Beşamel soslu fırın makarna tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Fırın makarna veya fırında makarna kıyma veya peynir, makarna ve beşamel sos ile yapılan bir yemektir. Ülkemizde de sevilen bir yemek olan fırın makarna gerek evlerde akşam yemeklerinde gerek restoranların menülerinde yer alır. Peki fırında makarna nasıl yapılır? Sizin için peynirli fırında makarna tarifi hazırladık.

Klasik makarna yemeklerine alternatif olarak yapılan fırında makarna az malzemeyle yapılıyor ancak yapımı oldukça zahmetli olan su böreği tadında oluyor. Gelin malzeme listesine bir bakalım ve yaparken dikkat edilmesi gereken adımları izeleyelim.

BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA MALZEMELERİ

  • Yarım paket fırın makarna
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi
  • 2 tatlı kaşığı tuz

Beşamel sos için;

  • 2 su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA NASIL YAPILIR?

  • Beşamel soslu fırın makarna yapmak için, öncelikle orta boy bir tencerede yaklaşık 2 litre kadar suyu kaynatıyoruz. Kaynayan suyun üzerine tuz atılır. Biraz karıştırdıktan sonra fırın makarna ekliyoruz.

  • Ardından beşamel sosu yapmaya başlayabiliriz. Beşamel sosu yapmaya başlarken ilk önce tereyağıyla unu kavuruyoruz. Ancak tereyağının yanmaması için içine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağ ve tereyağını tencereye döküyoruz, ısınmasını bekliyoruz. Fırın makarnayı da birbirine yapışmaması için ara ara karıştırmakta fayda vardır. Haşlanması yaklaşık 12 dakika kadar sürecektir.

  • Yağın üzerine unu ilave ediyoruz ve çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Üzerine süt eklenir. Beşamel sos genelde koyu kıvamlı bir sostur ancak fırın makarna için biraz daha sıvı olmasını tercih ediyoruz. Akabinde tuz ve karabiber ekliyor ve karıştırıyoruz. Daha değişik tatlar katmak için de bu aşamada isteğe bağlı olarak çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz.

  • Beşamel sosun içerisine bir adet çırpılmış yumurta döküyor ve karıştırıyoruz. Beşameli sosu hazırladıktan sonra makarnayı süzmemiz gerekmektedir. Süzdüğümüz fırın makarnanın üzerine beşamel sosu döküyoruz. Üzerine beyaz peynir ilave ediyoruz. Ardından spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Önceden yağlamış olduğumuz cam fırın kabına döküyoruz. Makarnayı her tarafı eşit kalınlığa gelecek şekilde düzeltiyoruz. Üzerinin hoş görünmesi için, bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirini ekliyoruz.

  • 180 derecede ısıtılmış fırının orta gözüne makarnayı yerleştireceğiz. Yaklaşık 30 dakika kadar pişme süresi vardır, ancak bu süre fırına göre değişiklik gösterebilir. Piştiğini anlamak için üzerinin kızarması yeterlidir.

    • BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA NASIL SERVİS EDİLİR?

    Beşamel soslu fırın makarnayı kare dilimler halinde servis edebilirsiniz. Yanında mevsim yeşillikleri ve domates bulundurabilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra bir süre bekleyip servis tabağına almakta yarar vardır. Afiyet olsun.

    BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

    Beşamel soslu fırın makarna yaparken en önemli dikkat etmemiz gereken şey, seçeceğimiz makarnanın fırın makarna olmasıdır. Normal çubuk makarna veya diğer makarna çeşitleriyle başarılı bir fırın makarna yapılamaz.

    Makarnayı sosla karıştırıp fırın kabına aktardığımızda, pişmemiş kalınlığının iki parmağı geçmemesi gerekir. Daha kalın olduğu takdirde hamur gibi bir beşamel soslu fırın makarna elde ederiz.

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