Üzerinden tren geçerken raylar üzerinde hareketsiz kaldı

Hindistan'da Karnataka eyaletine bağlı Bagalkot şehrinin tren istasyonunda meydana gelen olayda, kulağı ağır işiten yaşlı bir çiftçinin yük treninin sesini duymadığı; son anda treni fark edip rayların üstüne yatan çiftçi ölümden döndüğü bildirildi.
RAYLAR ÜZERİNDE HAREKETSİZ KALDI
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin makinisti uyarmaya çalıştığı; çiftçinin ise rayların üzerinde hareketsiz şekilde yatarak trenin geçmesini beklediği görüldü. Sonrasında, trenin durmasıyla rayların üstünden kalkan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)
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