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Üzerinden tren geçerken raylar üzerinde hareketsiz kaldı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Hindistan’da yaşlı bir çiftçi, tren raylarının üstündeyken gelen treni duymadı. Son anda treni fark eden çiftçi, rayların üzerine yatarak ölümden kurtuldu. Trenin çiftçinin üzerinden geçtiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'da Karnataka eyaletine bağlı Bagalkot şehrinin tren istasyonunda meydana gelen olayda, kulağı ağır işiten yaşlı bir çiftçinin yük treninin sesini duymadığı; son anda treni fark edip rayların üstüne yatan çiftçi ölümden döndüğü bildirildi.

RAYLAR ÜZERİNDE HAREKETSİZ KALDI

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin makinisti uyarmaya çalıştığı; çiftçinin ise rayların üzerinde hareketsiz şekilde yatarak trenin geçmesini beklediği görüldü. Sonrasında, trenin durmasıyla rayların üstünden kalkan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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Hindistan tren ray yaşlı adam

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