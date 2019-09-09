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Üzerine hızla gelen otomobilden son anda kaçtı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

Şili’de yol kenarında yürüyen adam, kontrolden çıkarak üzerine hızla gelen aracı fark ederek son anda kaçtı. Dikkati sayesinde canını kurtaran adamın yaşadığı o ölüm kalım anlarını ise yol kamerası kaydetti.

Kaza, Şili’nin Valparaíso kentinde meydana geldi.

Kaldırımda yürümekte olan adam, kontrolden çıkmış otomobilin hızla üzerine geldiğini görünce geri dönerek koşmaya başladı. Otomobil, kaldırımın kenarında bulunan duvara sertçe çarparak durabildi. Duvara çarpan otomobil büyük bir toz bulutu oluştururken; çevredekiler, otomobildeki 2 kişinin yardımına koştu.

Kazada, otomobildeki 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

(DHA)

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Şili kaza

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