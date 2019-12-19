Uzman Dr. Aydın: “Kanser, erken teşhis konulursa tedavi edilebilen bir hastalık”

Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, kanserin çağın hastalığı olduğunu, kontrolsüz ve çok fazla miktarda çoğalan hücrelerin vücudumuzda yaptığı bir hastalık olduğunu kaydetti. Uzman Dr. Aydın, kanser tedavisinde; kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedavi, hormoniterapi gibi yöntemler kullanıldığını belirterek, "Radyoterapi de, kanser tedavisinde çok eskiden beri yerini alan bir tedavi yöntemi. Radyoterapi; ameliyat öncesinde kanseri küçültme amaçlı, ameliyat sonrasın kalan rezidüyü yok etme ve nüksleri önleme amaçlı, ileri kanser vak’alarında ise palyasyon dediğimiz ağrıyı giderme, kanamayı durdurma amaçlı uygulanabiliyor” dedi.

“Bazı zorluklara da katlanmak gerekiyor”

Kanser hastalığının isminin duyulmasının bile insanları korkuttuğunu belirten Uzman Dr. Aydın, erken teşhis konulursa tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade etti. Aydın, “Özellikle ilk ve ikinci evrede bize gelen hastalarımız tedavilerini düzgün bir şekilde alıp normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu hastalıktan tamamen kurtulabiliyorlar. Genelde tanı süreci, bazı kanserlerde cerrahi, cerrahi sonrasında kemoterapi, radyoterapi ya da kemoradyoterapi dediğimiz ortak rejimlerle hastalarımız tedavi oluyorlar. Tabii tedavi süreci uzun, tabii meşakkatli, yan etkileri çok olan bir tedavi ama iyi sonuca ulaşmak için bazı zorluklara da katlanmak gerekiyor” şeklinde konuştu.