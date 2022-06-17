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Uzman isimden dikkat çeken açıklamalar! 'Bu yaz tatilinin çocuklar için müthiş fırsat'

17.06.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrasında yaz tatiline çıkacak anaokulu ve ilkokul öğrencileri için ailelere önerilerde bulunan YTÜ Okulları Genel Koordinatörü Özlem Ülker Günal, bu yaz tatilinin çocuklar için müthiş fırsat olduğunu söyledi.

Uzman isimden dikkat çeken açıklamalar! 'Bu yaz tatilinin çocuklar için müthiş fırsat'

Pandemide çocukların yalnızlık çektiğini belirten YTÜ Okulları Genel Koordinatörü Özlem Günal, bu yaz tatilinin çocuklar için müthiş fırsat olduğunu söyledi. Günal, “Çocuklarımızda pandemiden kalan yalnızlık ve tedirginliklerin önüne sosyal ilişkiler kurdurarak geçebiliriz. Bu yaz için velilerimizin amacı çocuklarına sorumluluk vermek ve onların sosyal ilişkiler yaşayacağı ortamlar sağlamak, yeni arkadaşlıklar kurması için fırsatlar oluşturmak olabilir” ifadelerini kullandı.

"OYUN, ARKADAŞ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların akranlarıyla karşılaşma fırsatı bulacağı ortamlar yaratılması gerektiğini vurgulayan Günal, “Oyun, arkadaş çocuklar için çok önemli. Bu yüzden çocuklara hem arkadaşları hem de akrabalarıyla buluşabilecekleri ortamlar hazırlanmalı. Çocukların ilişki kurma, bağ oluşturma için biraz zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla bir aradayken geçirecekleri zamanı uzatabilirler. Eğer aileler arkadaşlarıyla bir araya geleceklerse yine çocuklarımızın da akranlarıyla karşılaşacakları seçimler yapabilirler. Çocukların sosyal olarak yaşayacakları problemlerde onların kendi kendine baş edebilmeleri için biraz daha destekleyici davranabilirler” önerilerinde bulundu.

"BU YAZ ÇOK KIYMETLİ OLABİLİR"

Özlem Günal şunları sözlerine şöyle devam etti:

“Günlük rutinler, bu yaş grubu çocuklarımız için çok değerli. Özellikle bu yazın sonunda okula başlayacak ya da okul deneyimi daha az olan öğrencilerde öz bakım becerilerini geliştirmek için bu yaz çok kıymetli olabilir. Çocuklarımıza bireysel olarak öz bakımlarını gerçekleştirme rutinlerini oluşturabilir, günlük rutinler içerisinde çocuklarımıza sorumluluk alma fırsatları verebiliriz. Örneğin kitaplıklarını düzenleyebilmeleri için onlara alan yaratabiliriz. Evde yine sorumluluk alabilecekleri evin bazı bölümleriyle ilgili onlara seçim hakları sunabiliriz. Evcil hayvanlarla ilgili sorumluluk almalarını, onların beslenmesiyle ilgili rol almalarını sağlayabiliriz.”

Ailelerin okulla ilgili konuşma yapmaları gerektiğine de değinen Günal, “Çocuklar yaz sonunda başlayacakları okul ortamının kendileri için güvenli olduğunu bilmek, görmek isterler. Dolayısıyla ailelerimize özellikle okulla ilgili konuşmalarını, okulda güvende olacakları konusunda çocuklarıyla her gün belki bir paylaşım saati oluşturmalarını önerebiliriz. Bu paylaşım saatinde günün nasıl geçtiği, çocukların o gün içinde neler yaptıklarını konuşabilirler. Okula başladıklarında oluşacak heyecanı, kaygılarını paylaşarak çocuklarımızın daha güvende hissedebilmesini sağlayabilirler. Okul çocuklar için sadece fiziksel olarak farklı bir ortam olmayacak. Aynı zamanda sosyal olarak da tamamen farklı bir deneyim yaşayacakları bir ortam olacak. Dolayısıyla onlar için çok yabancı bir kavram. Fakat bunu paylaştıkça okula daha yakın olabilirler” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARI YAZ ATÖLYELERİNE YÖNLENDİRSİNLER”

Sosyalleşme adına tatilde yapılabilecek etkinliklerden de söz eden Günal ailelere, çocuklarını farklı etkinlik ve çalışmaların yapıldığı atölyelere yazdırmaları önerilerinde bulundu. Günal son olarak, “Ebeveynler, özellikle küçük yaş gruplarını ders çalıştırma derdine girmesinler. Çocuklarımızın olumlu, pozitif bir bakış açısıyla okula gelmeleri bizim için yeterli” dedi.

Kaynak: DHA

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