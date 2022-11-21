Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak? 2022-2023 MEB Uzman öğretmen ve başöğretmen maaş farkı ne kadar? MEB açıkladı

Uzman öğretmenlik sınavında başarılı olan öğretmenler 2023 yılı ile birlikte maaş farklarını alabilecek. Meslekte 10 yılını dolduran uzman öğretmen adayları ile başöğretmen adaylarının katıldığı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekiyor. Yeni yıldan itibaren kademe atlayan öğretmenler yeni maaş tutarlarından faydalanabilecek. İşte uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik maaş farkları ve yeni maaş tutarı...

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uzman öğretmenlik sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 12 Aralık'da adayların erişimine açılacak.

