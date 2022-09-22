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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

22.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yaklaşmasıyla pek çok öğretmen sınav tarihlerini arama motorlarında sorgulamaya başladı. 18 Temmuz - 9 Eylül arasında eğitim alan öğretmenler, uzman ve başöğretmenlik unvanını alabilmek için sınava tabi tutulacaklar. Adaylar yazılı sınav tarihlerini internette araştırıyorlar. Uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri için geri sayım başladı. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman? İşte tarihler...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hangi tarihte yapılacak?

MEB'in uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programının başlamasının ardından gözler yazılı sınav başvuruları ve sınav tarihlerine çevrildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programında eğitimlerini alan binlerce öğretmen sınava girecekler. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik yazılı sınavları ne zaman? İşte detaylar...

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UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları eğitimlerin tamamlanmasıyla beraber, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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ÖĞRETMEN

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

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UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında verilecek.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı.

Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak.

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