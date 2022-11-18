Uzman öğretmenlik sınavına nasıl girilir? Kol saati, cüzdan, yüzük yasak mı? Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar!

Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar, MEB tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı öncesi internette araştırılıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan Uzman öğretmenlik sınav kılavuzunda, sınav sırasında uyulması gereken kurallar ile yasaklı olan araçlara yer verildi. Uzman öğretmenlik sınavında yasak olan eşyalar ve detaylar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

Uzman öğretmenlik sınavında kullanımı yasak olan eşyalar merak konusu oldu.

Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda; doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazların dışında çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera gibi iletişim araçları ile depolama kayıt/veri aktarma cihazları ve kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazlar yasak.

Uzman öğretmenlik sınavında ise her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, kulaklık, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girilemeyeceği belirtildi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA KOL SAATİ, KÜPE VE YÜZÜK YASAK MI?

Uzman öğretmenlik sınavında kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar yasaktır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava ilişkin yayımlanan kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı saat 10.00'da başlayacak ve 100 soru sorulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



