UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 19 KASIM UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇ SORGULAMA

Uzman ve Başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Kademe atlamak isteyen öğretmenler bu sınavda uzmanlık veya başöğretmenlik alabilmek için ter döktü. Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım'da gerçekleştirilen uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçleri de tamamlandı. Sınav sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirildi. Peki Uzman ve Başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı sınav Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı 17.55'te sınav sonuçlarının açıklandığını hem resmi web sitesinden hem de resmi Twitter hesabından duyurdu. Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=9822C886ED53EF3421296B8E1FCF90C3

