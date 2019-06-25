Uzmanı açıkladı: Birlikte olmak için en doğru yer neresi?

Dr. Shahzadi Harper, seksi yatak odasından dışarı çıkarmanın oldukça büyük fayda sağlayacağı görüşünde.

Menopoz ve libido konusunda önemli çalışmaları bulunan Harper, ev içinde seks yapmak için en doğru mekanın mutfak olduğunu söylüyor.

En hijyenik tercih gibi görünmese de mutfak tezgahı ve yemek masası seks için biçilmiş kaftan. Öte yandan mutfakta seks daha çok kalori yakmanızı da sağlıyor.

Harper, mutfak tezgahında yapılan 30 dakikalık bir seksin 150 kalori kadar yaktıracağını söylüyor.

