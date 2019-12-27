Uzmanından mide botoksu uyarısı

Batman’da hizmet veren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Evren Kanat, mide botoksu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Kanat, mide botoksundaki temel noktanın hastaların kilo vermesinde yardımcı olması olduğunu belirterek, "Mide botoksunda temel nokta hastanın iradeli ve tam istekli olması gerekiyor. Çünkü bu tek seferli, kısa süreli durum değil. Ortalama bir hastada mide botoksu 3 ila 6 ayda etkisini gösterebilmektedir. Mide botoksunda üç temel unsurumuz var; doğru malzeme kullanılması gerekmektedir. Yapılan işlemler kas dokusuna iyi enjekte edilmesi gerekiyor ve hastalarda uygun dozda kullanılması lazım. Batman’da genelde tek flakman kullanılıyor ama biz daha çok hastanın kilosuna göre yapıyoruz. Minimum 2 flakman 200 ünite dediğimiz şekilde olması lazım. Bazı hastalarda 3-4 flakom kullanabiliriz, bazen ara doz bile yapabiliriz. Diğer önemli nokta ise hastanın midesine uygun sayıda enjeksiyon yapılması lazım. Ortalama 20, bazen 40 enjeksiyon noktası dediğimiz uygulamalar yapabiliyoruz. Tabii onu da hastaya göre seçiyoruz. Mide botoksu işleminde çok sıkıntı genelde yaşamaz hastalar. İşlem ortalama 30 dakikalık bir süreçtir, anestezi eşliğinde bu operasyonu yapıyoruz. Hastalar işlem sonrası uyanıp evine gidebilir, günlük hayatına devam edebilir, herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.

"Amacımız botoksta hastanın yaşam tarzını değiştirmek" Amaçlarının botoksta hastanın yaşam tarzını değiştirmek olduğunu kaydeden Dr. Kanat, "Mide botoksundaki etki genellikle 3-5, bazen 7. günde görülür. Ortalama 5 günlük bir bekleme süresi gerekiyor. Bu süre zarfında hastalarda önemli olan beslenme ilk 4-5 günde sıvı ağırlıklı gıdayla devam ediyoruz, daha sonraki aşamalarda diyetisyen eşliğinde diyetini kademe kademe arttırabilmekteyiz. Burada 3 kişi işin içindedir, hastanın kendisi, gastroenteroloji doktoru ve diyetisyen çok önemlidir. 3 kişiyle beraber yola çıkılır, yine temel nokta hastanın kendisidir. Diyetine riayet etmesi, egzersizle kilo vermeye devam etmesi lazım. Buradaki amacımız botoksta hastanın yaşam tarzını değiştirmek istediğinde yardımcı olmaktır. Hastanın buna uzun süre devam etmesi lazım. 3-6 ay değil, doğru bir beslenme bilincine sahip olması lazım, uygun zamanlarda egzersiz yapması gerekiyor. 3 kişiyle yola çıkarız ama daha sonra hasta tek başına kalır ama doğru beslenme ve doğru egzersizle beraber istediği kiloda sürekli kalır. Botoks bir vesiledir, mide balonu gibi o da bir vesiledir, hastaya bir umuttur. Hasta için ateşleyici bir nitelik taşımaktadır. Hastalar iradeleri olduktan sonra ve doğru malzeme ile doğru dozda, doğru enjeksiyonla yapıldığı zaman uygun bir diyetisyenle beraber hasta istediği kiloya ulaşabilmektedir ve mutlu bir hayat sürdürebilmektedir" diye konuştu.