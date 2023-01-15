Uzmanından patatesleri gerçekten 'çıtır çıtır' yapacak tüyo! Fırında çıtır patates tarifi

Evde yapılan kızarmış patateslerin yumuşak olması can sıkıcı durumlara neden olabiliyor. Patatesleri daha çıtır çıtır yapmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Şeflerin patatesleri en lezzetli şekilde yapma tüyosu deneyenleri şaşırtıyor. Patates bu şekilde çok daha lezzetli ve çıtır çıtır oluyor.

PATATESLERİN ÇITIR ÇITIR OLMASI İÇİN

Kızarmış patates tariflerinin çoğunda olduğu gibi, patatesleri pişirmeden önce kaynatmak en iyisidir, böylece ortası yumuşakken dışı mükemmel şekilde çıtır çıtır olur. Ria, patatesleri fırına atmadan önce 10 dakika kaynattığını açıkladı. Bunu yapmak için süzün ve soğuyana kadar bir kevgir içinde bırakın.

MALZEMELER 8 adet patates

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

TARİF Patatesleri soyun, yıkayın ve iri küpler halinde kesin. Tencereye koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip kapağını kapatın. Kaynadıktan sonra suyunu süzün.

Fırın tepsisine dökün, üzerine baharatları dökün ve karıştırın. Nişastayı döküp karıştırın.

Zeytinyağı ve tereyağı karıştırıp patateslerin üzerine döküp karıştırdıktan sonra 220 derece alt üst ayarda (önceden ısınmış) pişirin.

AFİYET OLSUN!

