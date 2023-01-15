Uzmanından patatesleri gerçekten 'çıtır çıtır' yapacak tüyo! Fırında çıtır patates tarifi

Evde yapılan kızarmış patateslerin yumuşak olması can sıkıcı durumlara neden olabiliyor. Patatesleri daha çıtır çıtır yapmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Şeflerin patatesleri en lezzetli şekilde yapma tüyosu deneyenleri şaşırtıyor. Patates bu şekilde çok daha lezzetli ve çıtır çıtır oluyor.
Kızarmış patates tariflerinin çoğunda olduğu gibi, patatesleri pişirmeden önce kaynatmak en iyisidir, böylece ortası yumuşakken dışı mükemmel şekilde çıtır çıtır olur. Ria, patatesleri fırına atmadan önce 10 dakika kaynattığını açıkladı. Bunu yapmak için süzün ve soğuyana kadar bir kevgir içinde bırakın.