Mynet Trend

Uzmanından uyarı! Bunu sakın yapmayın

keremuyanik keremuyanik
SAĞLIK  | 02.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, deri sertleşmesi olarak genellikle ayakta görülen nasırın bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Nasırın yakarak tedavi edilmesinin zararlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Esemenli, "Nasırı yakmaya çalışırsanız altında yaralar açabilirsiniz. Nasırı yok etmek çözüm değil, nedenini bulmalısınız" dedi.

Uzmanından uyarı! Bunu sakın yapmayın

Nasırın vücudun savunma mekanizması olduğunu belirten İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. 'Nasır, bir hastalık değildir' diyen Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, "Nasır olmasaydı cildimiz yaralanırdı. Şeker hastalarında gördüğümüz gibi yaralar açılırdı. Dolayısıyla nasır bir sağlık problemli değil aslında savunma mekanizmasıdır. İki sert cisim arasında yumuşak bir doku kaldığı zaman parçalanabilir. Deri de kendini korumak için kalınlaşır" diye konuştu.

“TABAN NASIRLARINA DİKKAT”

Derinin sıkışmasının ve nasır oluşmasının en büyük nedeninin ayakkabı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, "Ayaklarımız dışında sert bir kalıba giren başka bir organımız yok. En çok beşinci parmağın kenarında yani küçük parmağın dış kenarında oluyor. Ayakkabının en çok vurduğu nokta o bölge. Üçgen ayakkabılar giyiyoruz ve deri, sıkışıyor ve sertleşmeye başlıyor. Ayağımızda şekil bozukluğu, tarak kemiklerimizde düşüklük, başparmağımızda bir eğrilik, kemik çıkıntısı, ayağın anomalileri, yere basışımızda bozukluk varsa bu sefer tabanda nasırlar meydana gelir. Taban nasırları daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü ayakta bir deformite olduğuna işaret eder, bir bozukluk olduğuna işaret eder. Rahat, geniş ayakkabı kullanabilirsiniz ama yerde yürümek zorunda olduğunuz için yerle kemik arasında bu sıkışma devam ettiği için o tür problemlerde cerrahi müdahale ön plana çıkmaktadır" uyarısında bulundu.

“NASIRI YOK ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL”

Geniş ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Behiç Tanıl Esemenli, tedavi yöntemleri hakkında şu uyarılarda bulundu:

"Sıkıştıran değil de rahat ayakkabıların giyilmesini tavsiye ederim. Rahat ayakkabı belki çok basit gibi görünüyor ama nasırın kendiliğinden geçmesinde neden olacaktır. Eğer rahat ayakkabıya rağmen nasır düzelmiyorsa ‘acaba kemiklerde ekstra bir büyüme mi var’ ‘şekil bozukluğu mu var’ bunlar araştırılmalı. Bu noktada bir ortopediste gözükmelerini tavsiye ederim. Asit gibi yakıcı maddelerle nasırı yok etmeye çalışmayın. Yoksa nasırın altından yara açabilirsiniz. Özellikle şeker hastalarında daha dikkatli olmak gerekiyor. Şeker hastalarının bağışıklık sistemi çok iyi olmadığı için yaralar açılıp enfeksiyon olursa basit bir nasır ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Nasırı yok etmek çözüm değil, nasırı ortaya çıkaran nedeni yok etmek önemli. Nasır, bilinçli bir şekilde alınabilir. Eğitimli bir kişinin temiz aletlerle tedaviyi gerçekleştirmesi gerekiyor."

(DHA)

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Ünlü oyuncu o hastalığından böyle kurtulduÜnlü oyuncu o hastalığından böyle kurtuldu
Tatilde bu hatalar yorgun düşürüyor!Tatilde bu hatalar yorgun düşürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nasır nasır tedavisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Mansur Yavaş'tan duraklara 'özür dileriz' yazısı

Belediye başkanını böyle görenler şaşırdı

Belediye başkanını böyle görenler şaşırdı

Sular çekilince ortaya çıktı

Sular çekilince ortaya çıktı

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden skandal Atatürk paylaşımı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Parmaklarını yemesi engellenemiyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz sıcağı kalbi yoruyor

Yaz sıcağı kalbi yoruyor

Melek Baykal bel ağrısı çekenlere tavsiye: Eczaneye değil, doktora gidin

Ünlü oyuncu o hastalığından böyle kurtuldu

Tatilde bu hatalar yorgun düşürüyor!

Tatilde bu hatalar yorgun düşürüyor!

Arı - böcek sivrisinek sokmalarına karşı alınması gereken 10 önlem

Sinek soktuktan sonra sakın bunu yapmayın!

Bacak bacak üstüne atamıyorsanız dikkat!

Bacak bacak üstüne atamıyorsanız dikkat!

Kırım kongo kanamalı ateşinde erken tedavi hayati önem taşıyor

Bu belirtilere dikkat! Sakın başka hastalıklarla karıştırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.