Uzmanlar apandisit kanseri ve yumurtalık kanseri için uyarıyor

Prof. Dr. Emel Canbay, sıcak kemoterapinin apandisit kanserlerindeki, kolon ve mide kanserlerindeki ve yumurtalık kanserleri konusunda düzenlenen konferansta, "Bu hastalarda cerrahi ve cerrahi esnasında eklenebilen sıcak kemoterapi ile hastaların tedavileri ve yaşamda kalma süreleri uzamaktadır." dedi.

Dünyanın konusunda önde gelen cerrahlarından olan Prof. Dr. Emel Canbay, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sıcak kemoterapinin apandisit kanserlerindeki, kolon ve mide kanserlerindeki ve yumurtalık kanserlerindeki önemini ve nerelerde uygulanması gerekliliği konusunda konferans verdi.

Prof. Dr. Emel Canbay, konferansta yaptığı konuşmasında, apandisit ameliyatları ya da yumurtalık kisti zannedilen yumurtalığın (overlerin) müsinöz kistadenomları patladığında karın içine yayılımı olduğunu ve genellikle acilde ilk ameliyatları olan bu hastaların bazen kısa sürede bazen de çok uzun bir süre sonra karın içinde jelimsi materyal birikmeye başladığını söyledi.

Apendiksin müsinöz, kist adenomları ve yumurtalığın müsinöz kistadenomları ile papiller seröz karsinomlarının günümüzde başarılı tedavileri yapılabildiğini açıklayan Prof. Dr. Emel Canbay, "Bu hastalarda cerrahi ve cerrahi esnasında eklenebilen sıcak kemoterapi ile hastaların tedavileri ve yaşamda kalma süreleri uzamaktadır." dedi.