Mynet Trend
  4. Uzmanlar: “Bronkoskopi güvenli bir tanısal yöntemdir”

Uzmanlar: “Bronkoskopi güvenli bir tanısal yöntemdir”

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Doruk, göğüs hastalıklarının tanısında kullanılan bronkoskopi yönteminin birçok uygulama alanı olduğunu ve yöntemin oldukça güvenli olduğunu belirtti.

Uzmanlar: “Bronkoskopi güvenli bir tanısal yöntemdir”

Göğüs hastalıkları kliniklerinde uygulanan tanısal işlemler arasında yer alan bronkoskopinin pek çok uygulama alanı bulunduğunu anlatan İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Doruk, “Bronkoskopi işlemi bronş ağacının görüntülenmesini sağlar. İşlem sırasında bronş ağacı, akciğer parankimi (hava keseciklerini içeren süngerimsi dolu) ve mediasten (her iki akciğer arasında kalan boşluk) lenf bezlerinden patoloji ve mikrobiyoloji incelemeleri için örnek alınabilir. Bronkoskopi işlemi çeşitli solunumsal yakınmaları olan hastalarda bu yakınmaların nedeninin belirlenmesinde kullanılabilir. Kronik (6-8 haftadan uzun süren) öksürük, öksürükle kan tükürme ya da kanlı balgam varlığında, ses kısıklığı durumunda, solunum fonksiyon testi normal olup hırıltısı olan hastalarda tanısal amaçla bronkoskopi yapılabilir” diye konuştu.

Neden yapılır?

Akciğer grafisinde anormal bulgu (plevra (akciğer zarı) sıvısı, atelektazi (akciğerin bir bölümü ya da tamamının havalanamaması nedeni ile sönmesi), kitle varlığında bronkoskopi işlemi yapılabileceğini anlatan Dr. Doruk, “Bilinç bozukluğu, ses tellerinde felç ve özellikle çocuk hastalarda kaza ile başta gıda olmak üzere her türlü yabancı cisim aspirasyonundan (bronş ağacına kaçışı) şüphe edildiğinde tanının kesinleştirilmesi ve yabancı cismin bronş ağacından uzaklaştırılması için de bronkoskopi kullanılabilir. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi edilen, yeteri kadar öksürüp alt solunum yolu sekresyonlarını atamayan hastalarda bronş ağacının temizlenmesi de bronkoskopinin bir diğer kullanımı alanıdır. Klinik ve radyolojik bulgularına göre uygun tedavi alan ancak iyileşme sağlanamayan pnömoni (zatüre) veya akciğer absesi olan hastalarda iyileşememe nedenini ortaya koymak üzere de bronkoskopi yapılabilir” diye konuştu.

“İşlemden sonra 1-2 saat süre ile katı gıda alımı olmaz”

İşlem öncesi yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Dr. Doruk, şunları söyledi:
“İşlemden en az 6-8 saat önce katı ya da sıvı alımı sonlandırılır. Hastanın kullandığı tüm ilaçlar gözden geçirilir ve kan sulandırıcı ilaçları 5 gün önceden kesilmelidir. İşlem genel olarak lokal anestezi ile hafif bir sedasyon altında yapılabilir. Her hastada gerekli olacak sedatif ilaç dozu farklıdır ve hastaya göre ayarlanır. Bronkoskopi oldukça güvenli bir uygulamadır, düşük hayati tehlike riski taşır. Bronkoskopiye bağlı enfeksiyon riski çok düşüktür. Hastanın işlem öncesi ve işlem sırasında uygulanan lokal anestezi ve sedatize ilaçlara karşı bir duyarlılığı varsa alerjik reaksiyonlar gelişebilir. İşlem sonrası hastaların bir kısmında ateş düşürücüler ile kolayca kontrol edilebilen ateş yüksekliği olabilir. İşlem sonrasında da hastanın 1-2 saat süre ile sıvı ya da katı gıda alımı olmaz ve bilinç normale dönene kadar hasta yalnız kalmamalıdır.”

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Dikkat! Sıcak su ile duş alıyorsanız...Dikkat! Sıcak su ile duş alıyorsanız...
Soğuk havaların sinsi hastalığına dikkat!Soğuk havaların sinsi hastalığına dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bronkoskopi göğüs hastalıkları

En Çok Okunan Trend Haberler

Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu!

Derin göğüs dekoltesi yine olay oldu!

6 milyondan fazla izlendi! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

6 milyondan fazla izlendi! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' uyarı!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

Güzelliği ile tüm dünyanın nefesini kesti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Uz. Dr. Gülderen: "Grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri yok"

Uz. Dr. Gülderen: "Grip tedavisinde antibiyotiklerin yeri yok"

Bu hastalık, insanları 2 bin 431 yıldır perişan ediyor

Bu hastalık, insanları 2 bin 431 yıldır perişan ediyor

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni

Hamilelikte enfeksiyon erken doğum nedeni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.