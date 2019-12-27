Uzmanlar: “Bronkoskopi güvenli bir tanısal yöntemdir”

Göğüs hastalıkları kliniklerinde uygulanan tanısal işlemler arasında yer alan bronkoskopinin pek çok uygulama alanı bulunduğunu anlatan İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Doruk, “Bronkoskopi işlemi bronş ağacının görüntülenmesini sağlar. İşlem sırasında bronş ağacı, akciğer parankimi (hava keseciklerini içeren süngerimsi dolu) ve mediasten (her iki akciğer arasında kalan boşluk) lenf bezlerinden patoloji ve mikrobiyoloji incelemeleri için örnek alınabilir. Bronkoskopi işlemi çeşitli solunumsal yakınmaları olan hastalarda bu yakınmaların nedeninin belirlenmesinde kullanılabilir. Kronik (6-8 haftadan uzun süren) öksürük, öksürükle kan tükürme ya da kanlı balgam varlığında, ses kısıklığı durumunda, solunum fonksiyon testi normal olup hırıltısı olan hastalarda tanısal amaçla bronkoskopi yapılabilir” diye konuştu.

Neden yapılır?

Akciğer grafisinde anormal bulgu (plevra (akciğer zarı) sıvısı, atelektazi (akciğerin bir bölümü ya da tamamının havalanamaması nedeni ile sönmesi), kitle varlığında bronkoskopi işlemi yapılabileceğini anlatan Dr. Doruk, “Bilinç bozukluğu, ses tellerinde felç ve özellikle çocuk hastalarda kaza ile başta gıda olmak üzere her türlü yabancı cisim aspirasyonundan (bronş ağacına kaçışı) şüphe edildiğinde tanının kesinleştirilmesi ve yabancı cismin bronş ağacından uzaklaştırılması için de bronkoskopi kullanılabilir. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi edilen, yeteri kadar öksürüp alt solunum yolu sekresyonlarını atamayan hastalarda bronş ağacının temizlenmesi de bronkoskopinin bir diğer kullanımı alanıdır. Klinik ve radyolojik bulgularına göre uygun tedavi alan ancak iyileşme sağlanamayan pnömoni (zatüre) veya akciğer absesi olan hastalarda iyileşememe nedenini ortaya koymak üzere de bronkoskopi yapılabilir” diye konuştu.