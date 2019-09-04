Uzmanlar uyardı! Evden çıkamıyorlar: Sayıları her geçen gün artıyor

Gazipaşa Mahallesinde ikamet eden Emre Keskin isimli vatandaşı uykusunda sivrisinekler ısırdı. Isırıkların olduğu yerde yara oluşan ve hastaneye tedavi olmak için giden Keskin, “Doktora gittim tenimin hassas olduğunu söylediler ben hastaneye gittiğimde başka bir ablada çocuğunu aynı şikayetle getirmişti. Çocuğun her yeri yaraydı. Herkesin mi teni hassas? Yetkililer buna bir çare bulsunlar, 2 haftadır evden çıkamıyorum” dedi.

Artan sayılarıyla yüzünden geçen yıl Kocaeli’nde gündem olan dünyanın en istilacı sivrisinek türü “Asya kaplan sivrisineği” (Aedes albopictus), Çin’in Guangzhou kentindeki iki adada neredeyse tamamen yok edildi. Kan emme sonrası aşırı alerjik reaksiyonlar oluşturduğu ve oluşan bu reaksiyonlar sonunda bireylerin bu bölgeleri kaşıması sonucunda gelişen yaraların uzun süre iyileşmediği de biliniyor.

İSTANBUL'DA DA ŞİKAYETLER ARTTI

İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında geçen yıllara oranla kara sineklerin yanı sıra sivrisineklerin artış kaydettiği yönündeki şikayetler üzerine Avcılardaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Turan ile aynı fakültedeki Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz, bunun nedenlerini değerlendirdi. Prof.Dr. Turan, sinek popülasyonundaki artışın en önemli sebeplerinden birisinin çevre ısısı ve yağış miktarındaki değişiklikler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nuri Turan, dünyada küresel iklim değişiklikleri görüldüğünü, alışılmışın dışında bölgelere göre sıcaklıkların ve yağış rejiminin değişiklik gösterdiğini ifade ederken şöyle dedi: