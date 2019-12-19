Uzmanlar uyardı: Nisan ayında doğanlarda kalp krizi riski daha yüksek

Bilim insanlarının yeni çalışmasına göre eğer nisan ayı doğumluysanız en yüksek risk grubuna dahilsiniz.

İngiltere Tıp Dergisi'nde yayımlanan yeni çalışmaya göre 116,911 kadın üzerinde yapılan araştırma mart ve temmuz ayları arasında doğan kadınların kasım ayında doğanlara nazaran yüzde 9 daha çok kalp krizinden ölme riskine sahip.

30 ila 55 yaşları arasındaki kadınlar 38 yıl boyunca takip edilerek ortalaması alındı.

Bu süre zarfında 8360 kişi kişi kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında en çok nisan doğumlular en az aralık doğumlular vardı.

Şu anki verilerle doğum tarihi ve kalp hastalıklarının direkt bağlantı kurulmasına yetmediğini söyleyen bilim insanları doğum öncesi ve sonrası süreçlerin, beslenme, enfeksiyon, sıcaklık, hava kirliliği, güneş ışığı ve iklim gibi değişkenlerinde göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyor.

