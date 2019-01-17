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Uzmanlar uyardı! Sakın haşlayarak tüketmeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin popüler yiyeceklerinden biri olan brokoli, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalığın önüne geçiyor. Ancak uzmanlar ciddi bir uyarıda bulunuyor. Siz de suda haşlayarak tüketiyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Peki, bu sağlık bombasından tam fayda sağlamak için nasıl tüketmemiz gerekiyor?

Uzmanlar uyardı! Sakın haşlayarak tüketmeyin

İyi bir antioksidan kaynağı olan brokoli, glukosinolatlar denilen etkili bileşenleri içinde barındırıyor. Bu bileşen ise sağlığımıza adeta kalkan oluyor. Yapılan klinik çalışmalar, glukosinolatların meme, prostat, mide ve akciğer kanserlerinde hastalığın komplikasyonlarını önlediğini ortaya koydu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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Brokoli filizlerini çöpe atmayın!

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İçerdiği yüksek orandaki lif sayesinde bağırsaklardaki yararlı bakterileri çoğaltır ve böylelikle sindirim problemlerinin önüne geçer. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Örnek, brokoli filizlerini tüketmemiz gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca brokoli filizi ve brokoli özütleri verilerek yapılan deneysel çalışmalarda da kanser değerlerinde düzelmeler gözlendi."

Haşlamayın! Buharda birkaç dakika pişirin

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Bahsedilen tüm etkilerinden faydalanmak için brokoliyi doğru bir şekilde pişirmelisiniz. Kaynayan suyun içine atılan brokoli, tüm özelliğini yitirir ve faydasız bir besin kaynağına dönüşür. Bunun için en doğru yöntem buharda sadece birkaç dakika haşlamak olacaktır. Bilimsel çalışmalar sonucu brokolinin buharda pişirilince sağlıklı olabileceği kanıtlanmıştır. Hatta bu mucize besini çiğ tüketmeniz de mümkün. Bunun için şöyle bir tariften faydalanabilirsiniz; brokoliyi çiçeklerine ayırdıktan sonra zeytinyağı ve limon suyu ile harmanlayıp salata olarak tüketebilirsiniz.

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Brokolinin kanserli hücrelerin büyüme oranını yüzde 70'e kadar azalttığı tespit edilmiştir. Uzmanların önerisi ise haftada 2 kez buhar yöntemin pişirilen brokoliyi yemek menünüze dahil etmeniz.
Aynı zamanda brokoli içeriğindeki sülfür sayesinde iltihap oluşumunun önüne geçer ve damar duvarlarını genişletir. Böylelikle damar tıkanıklığı gibi sağlık problemlerinin önüne geçer.

Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Kök hücreleri yenileyerek saç dökülmesini durdurabilir. Düzenli olarak çiğ brokoli tüketmek vücuttaki sebum maddesinin artmasına yardımcı olur ve böylelikle aydınlık bir cilde kavuşturur.

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A vitamini yönünden zengin olmasıyla göz sağlığının korur.

Brokoli kalsiyum bakımından kuvvetlidir böylelikle kemikleri güçlendirir...

Bonus: Kış gecelerini şenlendirecek eğlenceli öneriler


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