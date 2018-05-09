Uzmanlardan açıklama! Oruç tutmak bakın neye iyi geliyor

Aç kalan farelerin aç kalmayanlara göre kök hücrelerinin iki kat daha fazla yenilenme kapasitesine sahip olduğu görüldü.

Biyologların fareler üzerinde yaptığı deneyde, 24 saat aç kalan farelerde hücrelerin, glikoz yerine yağ asitlerini parçalamaya başladığı bunun da kök hücrelerin yenilenmesine yardım ettiği saptandı.

Oruç tutmak genel olarak din ve manevi değerlerle ilişkilendirilse de, ABD'de yürütülen bir araştırmada uzmanlar, oruç tutmanın bağırsak kök hücrelerinin yenilenme fonksiyonunu artırdığını ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalar gösterdi ki, oruç tutmanın manevi yararlarının yanı sıra vücut sağlığı için faydaları da saymakla bitmiyor.

Hücreler çalışmalarına hız kesmeden devam ettikleri için yenilenme süreçleri hızlanıyor, bu sayede vücudumuz daha dinç ve oluyor. Öyle ki bu durumun insanın öğrenme seviyesini bile geliştirdiği söyleniyor.

Oruçtan sonra, iftar ve sahurda ölçüyü kaçırmadan, aşırıya kaçmadan yemek yenmesi durumunda mide ve bağırsaklar, kendini düzenleme fırsatı buluyor. Mide asidinin düzenlenmesi sayesinde sindirim sistemi çok daha iyi çalışıyor. Ancak söylediğimiz gibi, bunun için iftar ve sahur vakitlerinde aşırıya kaçmadan, ölçülü ve yetecek kadar yemek önem taşıyor.

Prof. Dr. David Sabatini de çalışmanın oruç tutmanın karbonhidratlardan yağa kadar bağırsak kök hücrelerinde metabolik bir geçişi tetiklediğine dair kanıt sağladığını söyleyerek bu hücrelerin yağ asidi oksidasyonuna geçmesiyle fonksiyonlarını önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Beynin daha sağlıklı çalışmasına olanak sağlıyor.

Oruç tutulan zamanlarda vücut sindirimle her zamankinden daha az uğraşmak zorunda kaldığından kan dolaşımı daha hızlı oluyor. Bu da beynimizin sağlıkla çalışmasını, algılama ve öğrenme yeteneklerimizin daha da artmasını sağlıyor.

Kandaki kolesterol seviyesi düştüğü için damarlar çok daha sağlıklı bir hale geliyor.

Daha sağlıklı bir hale gelen damarlar ve hücrelerin daha hızlı yenilenmesi de yaşlanma karşıtı bir etki yaratıyor.

Oruç tutarken edindiğimiz daha sağlıklı damarlar ve daha hızlı yenilenen hücreler, birçok faydasının yanı sıra, vücutta yaşlanma karşıtı bir etki de yaratıyor. Kan dolaşımı hızlandığı için ve hücreler hızla yenilendiği için cildimiz de yenileniyor.

Karaciğerin dinlenmesine olanak sağlıyor.

Oruç tutmak, kötü alışkanlıkların terk edilmesine destek oluyor.