Uzmanlardan önemli uyarı: Ağrıyan dişe kolonya basmayın

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme kadar ağız ve diş sağlığına da dikkat etmek gerekiyor. Ancak ağız ve diş sorunları baş gösterdiğinde halk arasında geleneksel olarak yapılan uygulamaların sorunu çözmediği gibi diş sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Hakkı Sunay, “Ağrıyan dişe kolonya basmak, karbonatla beyazlatmaya çalışmak gibi evde yapılan müdahaleleri daha büyük sorunlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

“KARBONATLA AŞINAN DİŞ DAHA KOLAY LEKELENİR”

Prof. Dr. Hakkı Sunay, dişleri karbonat gibi maddelerle fırçalamanın beyazlama sağlamadığı gibi, diş yüzeylerine de zarar vereceğini söyledi. Prof. Dr. Sunay, “Karbonat gibi iri granüllü maddeler dişin en dış tabakası olan mine yüzeyinde aşınmalara ve çiziklere sebep olur. Diş parlaklığını kaybeder ve bu aşınmış alanlarda daha kolay lekelenmeler oluşur. Diş beyazlatıcı olarak piyasada satılan, içeriğinde yoğun miktarda aşındırıcı maddeler içeren diş macunları da uzun süreli kullanımda diş minesine zarar verebilir” dedi.