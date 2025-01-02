Üzüm nasıl kurutulur? Kuru üzüm nasıl yapılır? Evde üzüm kurutulur mu? En iyi üzüm kurutma yöntemleri

Kuru üzüm, direkt olarak yenilebildiği gibi hoşaf olarak da tüketilebilir. Ayrıca keklerde ve kurabiyelerde de kullanılan kuru üzüm ile ekmek de yapılır. Beyaz kuru üzüm ve siyah kuru üzüm olmak üzere genelde 2 farklı çeşit kuru üzüm vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde kişmiş denildiği de olur. Ağırlığına bağlı olarak yüksek bir besin değeri de olduğu bilinen kuru üzüm, kolesterol de içermemesiyle bilinir. Kan basıncı yüksek olan kişilere, doktor kontrolündeki miktarlarda tüketilmesi de önerilir.

Kuru üzüm nasıl yapılır?

Asmagiller ailesinden olan üzüm meyvesi, bağ ismi verilen geniş bölgelerde yetiştirilen bir meyvedir. En çok Ege bölgesinde, İzmir, Manisa gibi şehirlerde üretilen üzüm ayrıca İç Anadolu’da da yetişir. Kolesterolü dengelediği, astım hastalarına iyi geldiği bilinen üzüm, hem yaş hem de kuru olarak çok sık tercih edilir.

Üzüm kurutulurken çeşitli aşamalardan geçirilir. Ayrıca üzüm kurutma işlemi birden fazla yöntem arasından biri seçilerek de gerçekleştirilebilmektedir. Fırında,güneşte veya dehidratör adı verilen cihaz aracılığı ile kurutulabilen üzüm evde de hazırlanabilmektedir. Atıştırmalık olarak tüketilen ve birçok tatlı ekmek ya da kek tarifine de koyulabilen kuru üzüm, en sık tüketilen atıştırmalıklardan biridir.

Üzüm nasıl kurutulur? Evde üzüm kurutulur mu?

En iyi üzüm kurutma yöntemlerinden biri de güneşte kurutma yöntemidir. Bu işlem için şu aşamalar takip edilir:

Üzümlere yetecek kadar geniş bir tepsiye üzümler dizilir. Üzümler birbirlerine değmemelidir.

Tepsinin üzeri böcek ya da benzeri canlıların gelmemesi için temiz bir bez ya da tülbent ile örtülür.

Güneş gören bir yere tepsi yerleştirilir.

5 gün kadar güneş altında bırakılır. Bu aşamada arada kontrol edilerek ters yüz işlemi de yapılmalıdır.

Bir diğer üzüm kurutma yöntemi de fırında kuru üzüm yapma işlemidir. Bunun için şu adımları uygulamak evde kuru üzüm yapabilmek için yeterli olacaktır:

Fırın 100 derecede ısınmaya bırakılır. Bu aşamada 15 dakika yeterli olacaktır.

15 dakika geçtikten sonra fırın sıcaklığı 60 dereceye düşürülür.

Üzümler geniş bir fırın tepsisine birbirlerine değmeyecek biçimde dizilir.

Fırına yerleştirilen üzüm dolu tepsi, 4 saat kadar kontrol edilerek fırında tutulur. Buradaki süre fırının türüne göre değişiklik gösterebilir.

Dehidratör ile üzüm kurutabilmek de mümkündür. Tüm işlemlerin içinde en kolayı bu cihaz ile olan yöntemdir. Bu işlem için: