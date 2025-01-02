Üzüm nasıl kurutulur? Kuru üzüm nasıl yapılır? Evde üzüm kurutulur mu? En iyi üzüm kurutma yöntemleri

Kuru üzüm, direkt olarak yenilebildiği gibi hoşaf olarak da tüketilebilir. Ayrıca keklerde ve kurabiyelerde de kullanılan kuru üzüm ile ekmek de yapılır. Beyaz kuru üzüm ve siyah kuru üzüm olmak üzere genelde 2 farklı çeşit kuru üzüm vardır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde kişmiş denildiği de olur. Ağırlığına bağlı olarak yüksek bir besin değeri de olduğu bilinen kuru üzüm, kolesterol de içermemesiyle bilinir. Kan basıncı yüksek olan kişilere, doktor kontrolündeki miktarlarda tüketilmesi de önerilir.
Asmagiller ailesinden olan üzüm meyvesi, bağ ismi verilen geniş bölgelerde yetiştirilen bir meyvedir. En çok Ege bölgesinde, İzmir, Manisa gibi şehirlerde üretilen üzüm ayrıca İç Anadolu’da da yetişir. Kolesterolü dengelediği, astım hastalarına iyi geldiği bilinen üzüm, hem yaş hem de kuru olarak çok sık tercih edilir.
Üzüm kurutulurken çeşitli aşamalardan geçirilir. Ayrıca üzüm kurutma işlemi birden fazla yöntem arasından biri seçilerek de gerçekleştirilebilmektedir. Fırında,güneşte veya dehidratör adı verilen cihaz aracılığı ile kurutulabilen üzüm evde de hazırlanabilmektedir. Atıştırmalık olarak tüketilen ve birçok tatlı ekmek ya da kek tarifine de koyulabilen kuru üzüm, en sık tüketilen atıştırmalıklardan biridir.
En iyi üzüm kurutma yöntemlerinden biri de güneşte kurutma yöntemidir. Bu işlem için şu aşamalar takip edilir:
Bir diğer üzüm kurutma yöntemi de fırında kuru üzüm yapma işlemidir. Bunun için şu adımları uygulamak evde kuru üzüm yapabilmek için yeterli olacaktır:
Dehidratör ile üzüm kurutabilmek de mümkündür. Tüm işlemlerin içinde en kolayı bu cihaz ile olan yöntemdir. Bu işlem için: