Üzüm tarihine yolculuk! Geçmişi 4 bin 500 yıl öncesine dayanıyor

Araştırmayı yürüten komisyonda yer alan Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, elde ettikleri bilgileri paylaştı. Sezgin, "Manisa’daki çekirdeksiz üzümün tescillenmesi sürecinde Manisa Ticaret Borsası’ndan bir talep geldi. Bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle borsa başkanımız Sayın Sadık Özkasap’a teşekkür ediyorum. Çok ciddiye alıyorlar bu konuyu. Önce Türkiye’deki tescili gerçekleştirdiler şimdi de yeni bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda bizim üniversiteden hocalarımız var. Diğer paydaşlarla beraber Avrupa Birliği tescili almak için çalışılıyor. Bu çalışmalar üzümün hak ettiği değeri bulmasını sağlayacak. Çünkü Dünya’da hiçbir yerde çekirdeksiz üzüm bu kadar kaliteli yetişmiyor. Tamamen bu coğrafyaya özgü. Buranın iklim koşulları ve Gediz sayesinde sadece bu coğrafyada bu kadar kaliteli yetişiyor. Hak ettiği değeri alması için bu tescil çok önemli” dedi.

“4 BİN 500 YIL ÖNCESİNDE KADAR ÜZÜMÜN MANİSA’DA GÖRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİZ”

Manisa’nın üzüm ve bağcılıkla olan ilgisinin çok eski tarihlere dayandığını vurgulayan Sezgin, "Antik çağdan günümüze kadar her dönemde Manisa ve çevresinde en önemli ürün üzüm olmuştur. En erken bildiğimiz bilgi Marmara Gölü kıyısındaki kazılarda elde edilen üzüm çekirdekleri. Kaymakçı Tepe’de bulunan üzüm çekirdeklerinin M.Ö. 2 bininci yıla ait olduğu tahmin ediliyor. Anadolu’daki en yoğun üzüm çekirdekleri bulundu orada. Botanik çalışmalar bunu gösteriyor. Ayrıca Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes’te üzümü çok fazla görüyoruz. Yaklaşık 20 kadar irili ufaklı kent var Manisa bölgesinde. Bu kentlerin neredeyse hepsinin sikkelerinin üstünde üzüm tasviri var. Bu, üzümün temel ekonomik faaliyet olduğunu gösteriyor. Bunun bir nedeni de Gediz Nehri” dedi.