Kilo kaybını ve yağ yakımını hızlandıran 10 yiyecek!

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber diyet listeleri saklandıkları yerden çıkartıldı. Özellikle deniz ve havuz kenarında fit bir vücutla gezinmek isteyenler katı ve şok edici derecede hızlı kilo verilmesini sağlayan diyetlere yöneldi. Beslenme uzmanları sürekli aç kalmanın sağlıksız olduğunu ve vücudun günlük besinini alması gerektiğini vurgulasa da çoğu kişi de bu konuda bir hayli sert davranabiliyor. Sizler için hızlı kilo vermenize yardımcı olacak 10 yiyeceği araştırdık.

HARDAL

Çoğu insanın düşüncesinin aksine hardal oldukça sağlıklı soslardan bir tanesidir. İçerisinde ilave şeker olmaması ve antioksidan bakımdan zengin olması onu özel kılar. Hardaldaki bir bileşen olan zerdeçal, güçlü bir kanser ve Alzheimer ile mücadele maddesidir. Penn State Üniversitesi, 30 gün boyunca hardalın tüketimi metabolizma hızını arttırır.

YUMURTA

Kahvaltıda yumurta yemek, metabolizma hızının artması, antioksidan, D vitamini ve kolin açısından önemlidir. Aynı zamanda protein açısından da zengindirler ve bu araştırmaya göre protein açısından zengin bir kahvaltı, kişinin tokluk hissini arttırır. Ayrıca, 2014 yılında yapılan bir araştırma, protein alımının metabolizmayı %13-30 oranında artırdığını ortaya koydu.