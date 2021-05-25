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Kilo kaybını ve yağ yakımını hızlandıran 10 yiyecek!

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyet denildiğinde çoğu kişinin aklına adeta işkenceye benzer bir açlık gelir. Kilo vermek için her zaman tüm yiyecek gruplarını kesmek ya da daha az yemek zorunda olmadığınızı biliyor musunuz? Sağlıklı bir diyetin anahtarını ise besleyici ve metabolizmayı hızlandıran doğru yiyecekler oluşturur.

Kilo kaybını ve yağ yakımını hızlandıran 10 yiyecek!

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber diyet listeleri saklandıkları yerden çıkartıldı. Özellikle deniz ve havuz kenarında fit bir vücutla gezinmek isteyenler katı ve şok edici derecede hızlı kilo verilmesini sağlayan diyetlere yöneldi. Beslenme uzmanları sürekli aç kalmanın sağlıksız olduğunu ve vücudun günlük besinini alması gerektiğini vurgulasa da çoğu kişi de bu konuda bir hayli sert davranabiliyor. Sizler için hızlı kilo vermenize yardımcı olacak 10 yiyeceği araştırdık.

HARDAL

Çoğu insanın düşüncesinin aksine hardal oldukça sağlıklı soslardan bir tanesidir. İçerisinde ilave şeker olmaması ve antioksidan bakımdan zengin olması onu özel kılar. Hardaldaki bir bileşen olan zerdeçal, güçlü bir kanser ve Alzheimer ile mücadele maddesidir. Penn State Üniversitesi, 30 gün boyunca hardalın tüketimi metabolizma hızını arttırır.

YUMURTA

Kahvaltıda yumurta yemek, metabolizma hızının artması, antioksidan, D vitamini ve kolin açısından önemlidir. Aynı zamanda protein açısından da zengindirler ve bu araştırmaya göre protein açısından zengin bir kahvaltı, kişinin tokluk hissini arttırır. Ayrıca, 2014 yılında yapılan bir araştırma, protein alımının metabolizmayı %13-30 oranında artırdığını ortaya koydu.

AVOKADO

Lifli dokusu ve doymamış yağalar bakımından zengin olan avokado tokluk hissini arttırır. Avokado yemek de metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla doğal enerji verir.

TARÇIN

Yapılan araştırmalara göre, tarçın karın kısmında yağ birikimini minimuma indirir. Tarçının aktive olmasından sonra kalori yakımı da hızlanır. Tarçını harika kılan bir diğer şey de zaten tatlı olmasıdır. Bu nedenle çay ve kahvelere tarçın eklenmesinden sonra ayrıca bir şeker tüketimine ihtiyaç olmaz.

CEVİZ

Ceviz, mucizevi bir şekilde genel açlık hissini bastırır. Bunun nedeni, bu tür kuruyemişleri yemenin beyinde açlık ve özlem kontrolüne bağlı bir alanı harekete geçirmesidir. Ayrıca cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri vücudun daha hızlı yağ yakmasını sağlar. Ancak yağ yakmanın ek olarak değil, genellikle yediğiniz diğer atıştırmalıklar yerine ceviz yerseniz mümkün olduğunu unutmayın.

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GREYFURT

Daha fazla yağ yakmaya çalışıyorsanız, greyfurt anahtarıdır! Araştırmalar, 6 hafta boyunca greyfurt yiyenlerin bir beden inceldiklerini ortaya koydu. Bir Japon araştırması , sadece greyfurt kokusunun bile kalori yakan kahverengi yağ hücrelerini harekete geçirirken iştahı da azalttığını kanıtladı.

ISPANAK

Ispanak içeriğinde bulunan folat, riboflavin, B6, magnezyum, demir, ve kalsiyum ile tam bir besin deposudur. Oldukça düşük kalorili olan ıspanak yüksek besleyici değeriyle de günlük ihtiyaca cevap verir.

TATLI PATATES

Tatlı patates açlığı giderme konusunda oldukça önemli bir işleve sahipken, lifli yapısı sayesinde kilo verilmesine de yardımcı olur. Yapılan bir araştırmada nişastanın obezite riskini azalttığı ortaya çıktı.

SOMON

Somon balığı, diğer tüm yiyeceklerden daha fazla omega-3 yağ asidi içerir. Araştırmalar , omega-3'lerin yağ yakmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra, somon ve diğer tüm yağlı balıklar (ton balığı veya uskumru gibi), kas yapımına yardımcı olan yağsız protein açısından zengindir.

ARNAVUT BİBERİ

Biberleri acı yapan kapsaisin bileşeni aslında kilo vermek için en etkili silahtır. Metabolizma hızını arttırırken her öğünde acı biber tüketen kişilerin iştahlarında kapanma gözlenmiştir.

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