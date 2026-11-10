Üzümden yapıyorlar, içine özel toprak da katıyorlar! Tekirdağ’ın tescilli lezzeti

Yahyaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Şarköy Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri, Yapıncak üzümünden hazırlanan bu özel lezzeti yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Kendine özgü aroması, rengi ve kıvamıyla dikkat çeken Tekirdağ bulaması, yalnızca bir yöresel yiyecek olmanın ötesinde, bölgenin tarımsal üretimini ve köklü mutfak kültürünü de temsil ediyor. Geleneksel üretim teknikleriyle hazırlanan bulama, özellikle kadın üreticilerin el emeği ve bilgi birikimiyle yaşatılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bulama üretimi gerçekleştiren kadın kooperatifi üyelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette üretim aşamaları hakkında bilgi alınırken, coğrafi işaretli ürünün tanıtılması ve geleneksel üretim yöntemlerinin korunmasının önemi vurgulandı.

Üretici Alev Yamalı, Tekirdağ bulamasını en iyi şekilde tanıtmak ve özellikle genç kuşaklara öğretmek istediklerini belirterek, coğrafi işaret tescilinin ürünün tanınırlığı ve üretim özelliklerinin korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kadın üreticiler olarak bu kültürel mirası yaşatmayı hedeflediklerini dile getiren Yamalı, "Bulamanın coğrafi işaretle tescillenmesi bu yöresel değerin tanınması ve kendine özgü üretim özelliklerinin korunması açısından çok önemli. Kadın üreticiler olarak bulamayı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bizim için bereket, emeğin geleneğe dönüşmesidir" dedi.

Bulama üretiminin oldukça zahmetli ve sabır gerektiren aşamalardan oluştuğunu anlatan Yamalı, üretimde kullanılan Yapıncak üzümlerinin yöreye özgü bağlardan toplandığını söyledi. Hasat edilen üzümlerin önce şıra haline getirildiğini, ardından geleneksel yöntemlerle işleme sürecinin başladığını belirten Yamalı, üretimde özel bir toprak ve çöven bitkisinin kullanıldığını kaydetti.

Üretim aşamasını ayrıntılarıyla anlatan Yamalı, "Ormandan elde ettiğimiz, pekmez için bulamayı kestirmekte kullandığımız özel bir toprağımız var. Şıramızı elde ettikten sonra bu toprakla durulmaya bırakıyoruz. Durulduktan sonra çöven dediğimiz bitkiyle belirli ölçülerde kaynatıp şırayla birleştiriyoruz. Ocakta pişirirken sürekli karıştırıyoruz. Bu çok yorucu bir iş ve sürekli el değiştirerek yapıyoruz. Başka bir yerde kaynattığımız çöveni ilave ederek bu şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Saatler süren hazırlık ve pişirme aşamalarının ardından kendine özgü kıvamına ulaşan Tekirdağ bulaması, geleneksel üretim yöntemleriyle sofralara taşınıyor. Kadın kooperatifi üyeleri, coğrafi işaretli ürünün özgün özelliklerini koruyarak üretimin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.

Yapıncak üzümünün aromasıyla şekillenen Tekirdağ bulaması, kadın emeğiyle sürdürülen üretim geleneği sayesinde bölgenin gastronomi değerleri arasında yerini korumaya devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır