'Uzun boyluların cinsel hayatı daha iyi'

ABD'de hormon tedavisi üzerine uzmanlaşmış bir doktor topluluğu olan BodyLogic MD'nin yaptığı bir araştırma, uzun boylu kişilerin cinsel hayatlarının 'daha iyi olduğu' sonucunu ortaya çıkardı.

1.000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, partnerlerine kıyasla daha uzun olanlar; partnerleri ile aynı boyla olanlara ve onlardan daha kısa olanlara göre cinsel hayatlarından daha memnun.

ÖZ GÜVENLERİ CİNSEL HAYATI ETKİLİYOR

Araştırmada boyun, cinsel hayata fiziksel anlamda nasıl bir etkisi olduğu irdelenmiyor fakat uzun boyun getirdiği öz güvenin cinsel hayatın iyi olmasını etkileyen bir faktör olabileceği belirtiliyor. Zira araştırmaya katılan, görece uzun boylu kişiler, kendilerini daha çekici ve istenilen biri olarak gördüklerini söylüyor.

Diğer taraftan araştırmaya katılan erkeklerin yarısından fazlasının daha uzun boylu olmak istediklerini söylediği kaydediliyor. Erkek olan katılımcıların neredeyse dörtte biri de mümkün olsa cerrahi müdahale görerek boylarını uzatmak isteyeceklerini ve bunun için birikimlerinin çoğunu da gözden çıkarmaya da hazır olduklarını belirtmiş.

Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer veriye göreyse, kendilerini yeterince çekici bulmaları bakımından erkekler için ideal olan boy 1.82 cm, kadınlar içinse 1.70 cm.

