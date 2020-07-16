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Uzun burunlarıyla herkesi hayrete düşürüyorlar! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yolda gördüğünüz sevimli köpekler, gökte özgürce uçan güvercinler, yazları asla karşılaşmak istemeyeceğiniz sivrisinekler... Bunların hepsi görmeye alışkın olduğunuz, karşılaştığınızda garipsemediğiniz canlı türleri. Oysa dünyanın farklı bölgelerinde gördüğünüzde gözlerinize inanamayacağınız hayvanlar var. İşte birbirinden acayip özellikleriyle dünyanın en ilginç hayvanları!

Uzun burunlarıyla herkesi hayrete düşürüyorlar! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Yolda ya da televizyon ekranlarında gördüğünüz sayısız hayvanı düşünün. En ilginci hangisiydi? İçlerinde lacivert bir dile sahip olanı veya zebra görünümlü bir zürafa var mıydı? Dünyada gerek görünümleri gerek davranış biçimlerinin farklılığıyla birçok ilginç canlı türü bulunuyor. Siz de bu değişik hayvanları merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atmalısınız!

DÜNYANIN EN İLGİNÇ HAYVANLARI

Kel Uakari (Kel Başlı Uakari)

En ilginç primatlardan biri olan kel başlı uakariler, daha çok Amazon Ormanları'nda yaşar. Bu maymun türü, parlak kırmızı bir yüze, kılsız bir başa ve çok kısa bir kuyruğa sahiptir. Bir kel uakari ne kadar parlak bir yüze sahip olursa eş bulmada o kadar şanslı olur.

Okapi (Kısa Boyunlu Zürafa)

Siyah beyaz çizgili bacaklarıyla zebrayı, genel görünüşü itibarıyla atı andıran okapi, aslında geviş getiren çift toynaklı bir zürafa türüdür. Dilleri koyu mavi olan kısa boyunlu zürafalar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olur. Yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen okapiler, genellikle yalnız yaşar.

Tersiyer

Cadı makigiller familyasının minik bir üyesi olan tersiyerler, genellikle 10-15 cm boyundaki primatlardır. Yalnızca etle beslenen tek primat türü olan tersiyerler, kelebek ve kuş gibi canlılarla beslenir. Büyük gözleriyle dikkatleri üzerine çeken bu canlılar, müthiş zıplama yetenekleri ve uzun parmaklarıyla uçan hayvanları bile yakalayabilir.

Mantis Karidesi (Peygamberdevesi Karidesi)

Yaklaşık 10 cm uzunluğundaki mantis karidesi, genellikle tropikal ve subtropikal sularda yaşayan bir deniz canlısıdır. 450 türü bulunan peygamberdevesi karidesinin çok güçlü kolları vardır. Hatta büyüklüğüne oranla kollarının bu kadar güçlü olması, onu dünyanın en güçlü canlısı yapar. Oldukça gelişmiş bir görüş açısına sahip bu canlının gözlerinde 12 adet renk reseptörü bulunur.

Uzun Burunlu Maymun (Proboscis Maymunu)

Dünyanın en ilginç hayvanları ödülü primatlara gidiyor! Endemik bir canlı türü olan uzun burunlu maymunlar, Borneo adasında yaşar. En büyük maymun türlerinden biridir ve dikkat çeken göbekli bir görünümleri vardır. Uzun burunlarıyla dişileri etkilemeye çalışan proboscis maymunlarını Karadeniz'de görseniz belki de o kadar şaşırmazsınız.

Tüp Burunlu Meyve Yarasası

Ormanlık alanlara verilen zarar sebebiyle nesli tükenmiş bir canlı türü olan tüp burunlu meyve yarasası, var olduğu dönemde Endonezya ve Avustralya gibi tropikal bölgelerde yaşardı. Yaklaşık 8 cm uzunluğundaki bu yarasa türü, oldukça ilginç bir burna sahip olması sebebiyle bu ismi almıştı.

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