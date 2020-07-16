Uzun burunlarıyla herkesi hayrete düşürüyorlar! İşte dünyanın en ilginç hayvanları...

Yolda ya da televizyon ekranlarında gördüğünüz sayısız hayvanı düşünün. En ilginci hangisiydi? İçlerinde lacivert bir dile sahip olanı veya zebra görünümlü bir zürafa var mıydı? Dünyada gerek görünümleri gerek davranış biçimlerinin farklılığıyla birçok ilginç canlı türü bulunuyor. Siz de bu değişik hayvanları merak ediyorsanız aşağıdaki listeye göz atmalısınız!

DÜNYANIN EN İLGİNÇ HAYVANLARI

Kel Uakari (Kel Başlı Uakari)

En ilginç primatlardan biri olan kel başlı uakariler, daha çok Amazon Ormanları'nda yaşar. Bu maymun türü, parlak kırmızı bir yüze, kılsız bir başa ve çok kısa bir kuyruğa sahiptir. Bir kel uakari ne kadar parlak bir yüze sahip olursa eş bulmada o kadar şanslı olur.

Okapi (Kısa Boyunlu Zürafa)

Siyah beyaz çizgili bacaklarıyla zebrayı, genel görünüşü itibarıyla atı andıran okapi, aslında geviş getiren çift toynaklı bir zürafa türüdür. Dilleri koyu mavi olan kısa boyunlu zürafalar, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olur. Yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen okapiler, genellikle yalnız yaşar.

Tersiyer