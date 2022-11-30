Uzun eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "uz" kelimesine getirilen "+ln" son ekiyle türeyen bu kelime, genel olarak iki nokta arasında olan mesafeyi anlatmak için kullanılır. Aynı zaman uzun kelimesi hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Bir eşyanın veya kişinin boyunu anlatmak için de uzun kelimesi kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre uzun kelimesi şu anlamlara gelir:

(sıfat) İki ucu arasında fazla uzaklık olan

(sıfat) Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan

(sıfat) Ayrıntılı

(zarf) Ayrıntılı olarak

Uzun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Uzunun eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde uzun kelimesinin yerine geçtikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir farklılık ya da bozukluk yaşanmaz. Eş anlamlı kelimelerin en belirgin özellikleri birbirleri yerine kullanılabilmeleridir. Uzun sözcüğünün de kendiyle aynı anlama gelen anlamdaş sözcükleri bulunur. Bu sözcükler tıpkı uzun gibi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak yer alabilir. Bir noktadan diğer bir noktaya olan mesafeyi belirtmek için kullanılan uzun kelimesi, geçen veya gereken zaman miktarını da belirtebilir. Uzun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de cümle içinde bu anlamlara gelebilir. Uzun eş anlamlısı kelimeler:

Ayrıntılı

Çarliston

Levent

Maksi

Uzunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun kelimesinin eş anlamlısı kelimeler ve uzun kelimesinin her birinin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olsa da cümle içinde kullanıldıkları zaman aynı anlamlara gelir. Anlamdaş kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Anlamdaş kelimeler örnek cümleler ile açıklandıkları zaman konu daha iyi anlaşılır. Uzunun eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: