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Uzun eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

bir şeyin iki ucu arasındaki mesafenin fazla olması "uzun" olarak ifade edilir. Uzun kelimesi yalnızca mesafe bildiren cümlelerde değil zaman bildiren cümleler için de kullanılır. Örneğin "Anlatması çok uzun sürdü." cümlesi anlatılan şeyin bir hayli zaman aldığını belirtir. Birçok sözcük grubunda ve deyimde de geçen uzun kelimesiyle eş anlamlı olan bazı sözcükler bulunur. Yazılış ve okunuşları farklı ama anlamları uzun ile aynı olan sözcükler yani uzunun eş anlamlıları nelerdir?

Uzun eş anlamlısı nedir? Uzun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Eski Türkçede "uz" kelimesine getirilen "+ln" son ekiyle türeyen bu kelime, genel olarak iki nokta arasında olan mesafeyi anlatmak için kullanılır. Aynı zaman uzun kelimesi hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Bir eşyanın veya kişinin boyunu anlatmak için de uzun kelimesi kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre uzun kelimesi şu anlamlara gelir:

  • (sıfat) İki ucu arasında fazla uzaklık olan
  • (sıfat) Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan
  • (sıfat) Ayrıntılı
  • (zarf) Ayrıntılı olarak
Seçkin eş anlamlısı nedir? Seçkin eş anlamlısı nedir?

Uzun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Uzunun eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde uzun kelimesinin yerine geçtikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir farklılık ya da bozukluk yaşanmaz. Eş anlamlı kelimelerin en belirgin özellikleri birbirleri yerine kullanılabilmeleridir. Uzun sözcüğünün de kendiyle aynı anlama gelen anlamdaş sözcükleri bulunur. Bu sözcükler tıpkı uzun gibi cümle içinde hem sıfat hem de zarf olarak yer alabilir. Bir noktadan diğer bir noktaya olan mesafeyi belirtmek için kullanılan uzun kelimesi, geçen veya gereken zaman miktarını da belirtebilir. Uzun kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de cümle içinde bu anlamlara gelebilir. Uzun eş anlamlısı kelimeler:

  • Ayrıntılı
  • Çarliston
  • Levent
  • Maksi
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Uzunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzun kelimesinin eş anlamlısı kelimeler ve uzun kelimesinin her birinin yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olsa da cümle içinde kullanıldıkları zaman aynı anlamlara gelir. Anlamdaş kelimeler cümlede birbirleri yerine kullanıldıklarında cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Anlamdaş kelimeler örnek cümleler ile açıklandıkları zaman konu daha iyi anlaşılır. Uzunun eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Görmeyeli pek değişmiş, yaşadığı her şeyi ayrıntılı olarak anlattı.
  • Hayalet gibi zayıf bacaklarına geçirdiği çarliston pantolon üzerinde emanet gibi duruyordu.
  • Levent kavaklıkların arasında birbirlerini kaybetmişlerdi.
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