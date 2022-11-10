Kıta eş anlamlısı nedir? Kıtanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kıta kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "bölük, kısım, kesim, askerî birlik, coğrafyada kıta, şiirde bölük, paragraf" gibi farklı anlamlarda kullanılan "ḳiṭʿa" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek dilimize "kıta" olarak yerleşen bu kelime eski dönemlerde "parça", "şiir bölüğü" ve "kara parçası, askerî birlik" gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Günümüzde de benzer anlamlarda kullanılan kıta kelimesinin dört farklı anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre kıta kelimesinin anlamları:

Yeryüzündeki 6 büyük kara parçasından biri.

Bir komutanın emrindeki askerlerin oluşturduğu birlik.

Edebiyatta yazılmış dörtlüklerin her biri.

Parça, tane.

Kıta kelimesi dilimizde yaygın kullanılan kelimelerden biri olup zaman zaman eş anlamlıları da kullanılmaktadır. Kıta kelimesinin anlamlarına göre kıtanın eş anlamlısı olan sözcükler farklılık gösterir. Kıta kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Kıta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Kıta eş anlamlısı olan kelimeler kıtanın iki farklı anlamını karşılar. Bu nedenle kıtanın eş anlamlısı olan kelimeleri kullanırken mutlaka kıtanın cümle içinde hangi anlamda kullanıldığını tespit etmek gerekir. Kıta 4 farklı anlamında da aslında bir parçayı ifade etse de parça kelimesini kıtanın eş anlamlısı olarak kullanamayız. Kıta kelimesi özel parçalar için kullanılmaktadır. Askerî birlikler, kara parçaları veya edebiyattaki dörtlük parçaları olarak kullanımı kalıplaşmıştır.

Kıta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler cümlenin anlamına göre kıta yerine kullanılabilir. Kıta kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Ana kara

Dörtlük

Ana kara kelimesi coğrafi alanda kullanılırken dörtlük kelimesi edebiyat alanında kullanılır.

Kıtanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

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