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Seçkin eş anlamlısı nedir? Seçkin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, dünyadaki zengin diller arasında yer almaktadır. Diğer dillerden Türkçeye kazandırılmış pek çok sözcük bulunmaktadır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları zamanla ortaya çıkmıştır. Anlam olarak aynı ya da benzer olan ama okunuş ve yazılış biçiminden farklı olan bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Seçkin kelimesi de günlük hayatta sıkça tercih edilmektedir. Peki seçkin eş anlamlısı nedir? Seçkinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım nasıl olmalıdır?

Seçkin eş anlamlısı nedir? Seçkin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Genel kullanım manasıyla seçkin kelimesinin anlamı, benzerleri arasında çeşitli özellikleriyle öne çıkan demektir. TDK sözlüğüne göre de anlamı şudur: “Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan.” Bu kelimenin sahip olduğu bir diğer anlamda toplumdaki saygın kişileri nitelendiren bir sıfattır. Dolayısıyla oldukça değerli ve önemli bir anlama sahiptir. Tanınmayan ama seçkin biri olarak nitelendirilen kişiler için sahip olduğu anlamlar nedeniyle olumlu bir izlenim bırakır. Bu nedenlerden dolayı seçkinin eş anlamlısı pek çok sözcük bulunmaktadır.

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Seçkin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Bir sıfat olarak kullanıldığında olumlu çağrışımlara neden olan seçkin kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilecek birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden bazılarının bilinirliği yüksekken, bazılarının bilinirliği azdır. Seçkin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Değme
  • Elit
  • Güzide
  • Mümtaz
  • Mutena
  • Rafine
  • Seçme
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Seçkinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümlelerle seçkin eş anlamlısı olan sözcükleri daha iyi kavramak mümkündür. Seçkinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Günlük rutinine eklediği değme zevkleri, pek çok kişinin dikkatini çekiyordu.
  • Günlerdir arkadaşlarıyla buluşup sohbet edebilmek için elit bir mekân arıyordu.
  • Bu güzide semtte yaşayan insanların, sokak hayvanlarına olan yardımsever tavrı diğer semtlere örnek olabilecek türde bir tutum.
  • Elitlik günümüzde neslinin tükenmekte olan pek çok değerden biridir.
  • O gece herkesten sonra gelen genç adamın, kıyafetinden oturuşuna, konuşmasından sessizliğine kadar ne kadar mümtaz biri olduğu bariz bir şekilde göze çarpıyordu.
  • Felsefi araştırmaları için sık sık başvurduğu mutena bir arşivi vardı.
  • Rafine zevkleri için ayırdığı bir bütçesi vardı.
  • Bu önemli görev için en seçme araştırmacılarla birlikte çalışmaya karar verdi.
  • Sanattaki hâkimliği onun rafine yanlarından birini daha gözler önüne seriyordu.
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