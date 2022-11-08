Seçkin eş anlamlısı nedir? Seçkin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Genel kullanım manasıyla seçkin kelimesinin anlamı, benzerleri arasında çeşitli özellikleriyle öne çıkan demektir. TDK sözlüğüne göre de anlamı şudur: “Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan.” Bu kelimenin sahip olduğu bir diğer anlamda toplumdaki saygın kişileri nitelendiren bir sıfattır. Dolayısıyla oldukça değerli ve önemli bir anlama sahiptir. Tanınmayan ama seçkin biri olarak nitelendirilen kişiler için sahip olduğu anlamlar nedeniyle olumlu bir izlenim bırakır. Bu nedenlerden dolayı seçkinin eş anlamlısı pek çok sözcük bulunmaktadır.

Seçkin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Bir sıfat olarak kullanıldığında olumlu çağrışımlara neden olan seçkin kelimesinin eş anlamı olarak kullanılabilecek birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden bazılarının bilinirliği yüksekken, bazılarının bilinirliği azdır. Seçkin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Değme

Elit

Güzide

Mümtaz

Mutena

Rafine

Seçme

Seçkinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümlelerle seçkin eş anlamlısı olan sözcükleri daha iyi kavramak mümkündür. Seçkinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: