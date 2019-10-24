Mynet Trend

Dikkat! Bu durum kellik riskini iki katına çıkarıyor

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Güney Kore gibi diğer ülkelerde çok uzun saatler çalışmak olağan bir durum olarak görülüyor. Bu nedenle ilk kez, 13 bin erkeğin sonuçlarına dayanan ve çalışma saatleri ile saç dökülmesi arasındaki bağlantıyı araştıran bir çalışma yapıldı.

Dikkat! Bu durum kellik riskini iki katına çıkarıyor

Bilim, stresin kafa derisi de dahil olmak üzere vücudun belirli bölgelerinde hormon seviyelerinde bir değişikliğe neden olduğunu söylüyor. Strese girdiğinizde, hormonal değişim saç derisinde saç köklerinin büyümesini engelleyebilir. Daha önceki araştırmalardan, stresin bağışıklık sistemimizin kıl köklerine saldırmasına neden olduğu zaten biliniyordu.

Webtekno'nun aktardığına göre, Güney Kore'deki Sungkyunkwan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 2013-2017 yılları arasında 20-59 yaşları arasında olan 13 binden fazla erkeği değerlendirdi.

Araştırmacılar, bu erkekleri çalıştıkları saatlere göre gruplara ayırdı ve sonra verileri topladı. Medeni hal, gelir, sigara ve diğer faktörler de dikkate alındı. Nihai olarak daha uzun saatler çalışmanın, kellikle önemli ölçüde bağlantılı olduğu bulundu.

Lider yazar Kyung-Hun Son, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu çalışmanın sonuçları, uzun çalışma saatlerinin erkek işçilerde alopesi gelişiminin artması ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir. Alopesi gelişimini önlemek için çalışma saatlerinin sınırlandırılması, saç dökülmesi semptomlarının ortaya çıkmaya başladığı 20'li ve 30'lu yaşlardaki genç işçiler için gerekli olabilir. Toplumumuzda uygun ve makul çalışma saatlerini teşvik etmek için önleyici müdahaleler gerekmektedir. Birçok çalışma, stresin alopesi gelişim mekanizmasını tetiklediğini ortaya koydu. Diğer araştırmalar ayrıca, stresin saç foliküllerinin yaralanmalarını ve yanmalarını, hücre ölümlerini etkileyebileceğini ve saç büyümesini engelleyebileceğini gösteriyor."

Kyung-Hun Son, son olarak "Bu önceki araştırmalara dayanarak, uzun çalışma saatlerinin getirdiği stres ile alopesi gelişimi arasında bir bağ olduğunu temkinli bir şekilde varsayıyoruz" diye ekledi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Çocuklarını okula göndermiyorlar onun yerine...Çocuklarını okula göndermiyorlar onun yerine...
İlginç bir özelliğe sahip melez elma ürettiler! Bu elma...İlginç bir özelliğe sahip melez elma ürettiler! Bu elma...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kellik risk Güney Kore

En Çok Okunan Trend Haberler

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapıldı! İşte o detay...

Cumhuriyet Bayramı'na özel yapıldı! İşte o detay...

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Gökyüzündeki garip nesne herkesi şaşkına çevirdi!

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Jet hızında soygun! Saniyeler sürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' tablosu satıldı!

Bir bir satılıyorlar! Bu sefer ki 11 milyon 300 bin liraya gitti

Çocuklarına evde eğitim veren çift!

Çocuklarını okula göndermiyorlar onun yerine...

Bilim insanları, ilginç bir özelliğe sahip elma ürettiler! Bu elma...

İlginç bir özelliğe sahip melez elma ürettiler! Bu elma...

Tam 413 kilo! Yemek yerine bot olarak kullanıyor

Tam 413 kilo! Yemek yerine bot olarak kullanıyor

17 yaşındaki Basketbolcu Robert Bobroczky'nin boyu görenleri şaşkına çeviriyor!

17 yaşındaki çocuğun boyu görenleri şaşkına çeviriyor!

Giresun'da korku dolu anlar! Kamyonet markete böyle daldı

Korku dolu anlar! Görür görmez kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.