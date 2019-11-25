Uzun süre geçmeyen ağız içi yarası tümör çıktı!

Memorial Antalya Hastanesi KBB Bölümü’nden Doç. Dr. Levent Renda’ya ulaşan Polat, başarılı bir ameliyatın ardından ağız içi yarası olarak önemsemediği tümörden kurtulup sağlığına kavuştu.

AĞIZ İÇİ ŞİŞKİNLİKLER YARAYA DÖNÜŞTÜ

Yusuf Polat 4 yıl önce diş tedavisi için protez yaptırdı. Ancak yanağının iç bölgesinde sıklıkla ‘ısırma’ kaynaklı şişkinlikler oluştu ve bir süre sonra da bu yapılar yaraya dönüştü. Zaman zaman ağzının içindeki yaraları iyileştiği için bunları önemsemeyen Polat, bunun ağız içindeki protez nedeniyle yine ısırmaya bağlı olarak ortaya çıktığını düşündü. Uzun süreli antibiyotik tedavisine başlandı ve bir buçuk yılın sonunda ağzındaki yaraların geçmediğini, sürekli tekrar ettiğin fark etti.

YARANIN TÜMÖR OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yusuf Polat, çok uzun süreli antibiyotik tedavisine rağmen bir türlü geçmeyen yaralardan şüphelenmeye başlayınca, başka bir merkeze başvurdu. Burada yapılan tetkikler ve alınan biyopsi sonrası, yaranın aslında tümör olduğunu öğrendi. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi bölümüne başvurması gerekiyordu. Antalya’da baş boyun cerrahisi alanında tecrübeli bir isim arayışına girdi ve bir yakınlarının tavsiyesi ile Doç. Dr. Levent Renda’ya ulaştı.