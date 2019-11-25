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Uzun süre geçmeyen ağız içi yarası tümör çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Antalya’da bir mermer firmasında vinç operatörlüğü yapan 42 yaşındaki Yusuf Polat’ın ağız içinde ‘ısırma’ kaynaklı yara oluştu. Yara uzun süre geçmedi ve geçtikten sonra tekrarladı. Bir buçuk sene aralıksız antibiyotik kullandı fakat bu tedaviye yanıt alamayınca yeniden doktora başvurdu. Yapılan biyopside yaranın tümör olduğunu öğrenen Yusuf Polat, vakit kaybetmeden ameliyat olabileceği bir merkez arayışına girdi.

Uzun süre geçmeyen ağız içi yarası tümör çıktı!

Memorial Antalya Hastanesi KBB Bölümü’nden Doç. Dr. Levent Renda’ya ulaşan Polat, başarılı bir ameliyatın ardından ağız içi yarası olarak önemsemediği tümörden kurtulup sağlığına kavuştu.

AĞIZ İÇİ ŞİŞKİNLİKLER YARAYA DÖNÜŞTÜ

Yusuf Polat 4 yıl önce diş tedavisi için protez yaptırdı. Ancak yanağının iç bölgesinde sıklıkla ‘ısırma’ kaynaklı şişkinlikler oluştu ve bir süre sonra da bu yapılar yaraya dönüştü. Zaman zaman ağzının içindeki yaraları iyileştiği için bunları önemsemeyen Polat, bunun ağız içindeki protez nedeniyle yine ısırmaya bağlı olarak ortaya çıktığını düşündü. Uzun süreli antibiyotik tedavisine başlandı ve bir buçuk yılın sonunda ağzındaki yaraların geçmediğini, sürekli tekrar ettiğin fark etti.

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YARANIN TÜMÖR OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yusuf Polat, çok uzun süreli antibiyotik tedavisine rağmen bir türlü geçmeyen yaralardan şüphelenmeye başlayınca, başka bir merkeze başvurdu. Burada yapılan tetkikler ve alınan biyopsi sonrası, yaranın aslında tümör olduğunu öğrendi. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi bölümüne başvurması gerekiyordu. Antalya’da baş boyun cerrahisi alanında tecrübeli bir isim arayışına girdi ve bir yakınlarının tavsiyesi ile Doç. Dr. Levent Renda’ya ulaştı.

AĞIZ İÇİ TÜMÖR ŞAŞKINLIK YARATTI

Doç. Dr. Levent Renda ve ekibi tarafından gerçekleştirilen konforlu bir ameliyat ile kısa sürede sağlığına kavuşan Yusuf Polat, bu süreçte yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi: “Ameliyat fikri beni çok tedirgin etmişti ama Levent Bey ile görüştükten sonra tüm kaygılarım ortadan kalktı. Ameliyat sonrasını da oldukça rahat bir şekilde geçirdim. 2 gün yeme içme konusunda dikkat etmem gerekti, o kadar.” Hastalığı boyunca yanında olan kardeşi Yaşar Polat ise, “Kardeşimin gittiği diş doktoru biyopsi isteyince şaşırdım. Sonuç kanserli tümör çıkınca açıkçası şok olduk çünkü ağızda tümör tahmin ettiğimiz bir şey değildi. Yakın bir arkadaşıma danıştığımda Levent Bey’in bu konuda deneyimli olduğunu öğrendik ve Memorial Antalya’ya geldik. Kardeşimi ona teslim ederken içim çok rahattı” diye konuştu.

UZUN SÜREN AĞIZ İÇİ TRAVMALARI TÜMÖRLERE DÖNÜŞEBİLİR

Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Doç. Dr. Levent Renda, “Yanağın içerisindeki tümörlü alanı güvenli bir sınır çizerek temizledik. Yine yanağın iç tarafında bulunan yağ dokusuyla oradaki işlem yaptığımız alanı kapattık. Böyle tümörlerin boyun bölgesine yayılma potansiyeli olduğu için aynı bölgedeki lenf düğümleri de çıkardık. Kronik ağız içi travmalarda bu gibi tümörlerle karşılaşılabiliyor. Özellikle protez vurmaları, yanak ve dil ısırmaları, eğer alkol ve sigara kullanımı da söz konusuysa o bölgede tümöral bir oluşuma yol açabiliyor. Yaklaşık bir buçuk senedir oradaki oluşum yara sanılarak antibiyotik kullanılmış. Ağız içi yara geçmeyince tümör olabileceği ancak akla gelmiş. Çok daha erken fark edilebilirdi. Hastalarımıza vücutlarındaki belirtiler konusunda çok dikkatli olmalarını ve zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalarını öneririm” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ağız içi yarası tümör

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