Uzun süredir konuşulan Nintendo Switch Lite tanıtıldı

Küçük boyutlara sahip Switch Lite 20 Eylül 2019 tarihinde 199.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Sarı, gri ve turkuaz renk seçenekleri ile gelecek olan bu konsolda dock modu olmayacak. Ayrıca bu modelde yeni d-pad de yer alacak.

Ancak Switch gibi Joy-Con‘lar takılır/çıkarılır olmayacak. Yekpare bir kasa ile gelecek olan Lite sürüm, PlayStation Vita boyutlarında olması ile taşınabilirlik açısından kullanıcılara kolaylık sağlayacak.

Lite sürümde HD Rumble yani titreşim de bulunmayacak. Ayrıca bu model sadece el modunda oynanan oyunları destekleyecek. 5.5 inç büyüklüğünde ekran ile gelen Lite model 7 saate kadar oyun deneyimi sunacak. Uygun yollu Switch olarak tabir edebileceğimiz bu model, Switch’i dışarıda taşımakta güçlük çekenlerin çok hoşuna gidecektir.

2019’un sonlarına doğru Türkiye’de de resmi olarak satılacağını düşündüğümüz Lite modelin, ülkemizde 1.600 TL seviyesinde fiyat etiketine sahip olacağını düşünüyorum. Eğer Nintendo oyunlarını merak ediyorsanız ve elde oyun oynamayı seviyorsanız Lite modelin tam size göre olduğunu söyleyebilirim. Son olarak Lite modelin donanımsal açıdan ana modelden farkının olmadığını belirtelim.

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