MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun yıllardır Amerika'daydı... Ceyda Ateş Türkiye'ye döndü

Uzun yıllardır Amerika'daydı... Ceyda Ateş Türkiye'ye döndü

22.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğra Toplusoy ile evli olan Ceyda Ateş Türkiye'ye döndü. Ateş hem dönüş sebebine dair hem de eşinin ailesi tarafından istenmediğine dair sorulara yanıt verdi. Ceyda Ateş bebeğini Amerika'da doğurmasıyla ilgili de "Orada yaşadığım için doğumu orada yaptım" dedi.

Uzun yıllardır Amerika'daydı... Ceyda Ateş Türkiye'ye döndü

Amerika'da yaşayan ve uzun yıllardır Türkiye'ye gelmeyen Ceyda Ateş evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştu. Amerika'dan iş görüşmeleri için yurda dönen Ceyda Ateş, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. "Çok şükür sonunda İstanbul, iki sene sonra..." diyerek, söze giren oyuncu, Amerika'da geçirdiği iki senelik süreden bahsetti.

"ZORLU BİR DÖNEMDİ"

Muhabirlerle sohbet eden Ateş, "Bu süreç pandemi ile geçti. Hamilelik, çocuktu derken bu süre nasıl geçti anlamadım. Çocukla beraber biraz hızlı geçti benim için" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ceyda Ateş, "Korona olursam ve hamileyken bu süreç nasıl geçer diye korkuyordum. Bir süre evdeydim, dışarı çıktığımda çok dikkatli çıktım. Zorluydu ama güzel geçti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

3321928_5c04f070a5ecb9ea089653f71578fdae_640x640

Doğumu Amerika'da yapmasının tercih olmadığını söyleyen Ateş, "Orada yaşıyorum. Artık eşimin işi orada ve pandemi sürecinde buraya gelemedim. Orada yaşadığım için doğumu orada yaptım. Doktorum oradaydı, o yüzden orada gerçekleşti." şeklinde konuştu.

İstanbul'a dönüş sebebini de açıklayan ünlü isim, "Hem ailemi görmek, hem çocuğumu getirmekti İstanbul'a. Bir de çok özledim. Proje görüşmelerim var, onun için geldim." dedi.

3321928_03511a5a5e4bcfccc23bee9c7bb34114_640x640

"BEN KONUŞMADIĞIM İÇİN HERKES BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"

Eşi Buğra Toplusoy'un ailesinin kendisini istemediği haberleriyle alakalı da konuşan Ceyda Ateş, "Her şey çok iyi. Biz mutluyuz, çocuk var... Her şey çok güzel gidiyor. Üzerinden çok geçti ama o dönemde de çok yoktu. Ben sadece konuşmadığım için herkes bir şeyler söyledi. Her şey iyi, kötü giden hiçbir şey yok." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
"Nereden nereye" dedirtti! 52 kilo vermişti"Nereden nereye" dedirtti! 52 kilo vermişti
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.