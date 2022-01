Uzun yıllardır Amerika'daydı... Ceyda Ateş Türkiye'ye döndü

Amerika'da yaşayan ve uzun yıllardır Türkiye'ye gelmeyen Ceyda Ateş evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştu. Amerika'dan iş görüşmeleri için yurda dönen Ceyda Ateş, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. "Çok şükür sonunda İstanbul, iki sene sonra..." diyerek, söze giren oyuncu, Amerika'da geçirdiği iki senelik süreden bahsetti.

"ZORLU BİR DÖNEMDİ"

Muhabirlerle sohbet eden Ateş, "Bu süreç pandemi ile geçti. Hamilelik, çocuktu derken bu süre nasıl geçti anlamadım. Çocukla beraber biraz hızlı geçti benim için" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ceyda Ateş, "Korona olursam ve hamileyken bu süreç nasıl geçer diye korkuyordum. Bir süre evdeydim, dışarı çıktığımda çok dikkatli çıktım. Zorluydu ama güzel geçti diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Doğumu Amerika'da yapmasının tercih olmadığını söyleyen Ateş, "Orada yaşıyorum. Artık eşimin işi orada ve pandemi sürecinde buraya gelemedim. Orada yaşadığım için doğumu orada yaptım. Doktorum oradaydı, o yüzden orada gerçekleşti." şeklinde konuştu.

İstanbul'a dönüş sebebini de açıklayan ünlü isim, "Hem ailemi görmek, hem çocuğumu getirmekti İstanbul'a. Bir de çok özledim. Proje görüşmelerim var, onun için geldim." dedi.

"BEN KONUŞMADIĞIM İÇİN HERKES BİR ŞEYLER SÖYLEDİ"

Eşi Buğra Toplusoy'un ailesinin kendisini istemediği haberleriyle alakalı da konuşan Ceyda Ateş, "Her şey çok iyi. Biz mutluyuz, çocuk var... Her şey çok güzel gidiyor. Üzerinden çok geçti ama o dönemde de çok yoktu. Ben sadece konuşmadığım için herkes bir şeyler söyledi. Her şey iyi, kötü giden hiçbir şey yok." dedi.