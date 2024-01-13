MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzun zamandır ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

13.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren 'Mandalina' isimli teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu ortaya çıktı. Tekne ekiplerin müdahalesiyle batmaktan son anda kurtarıldı.

Siyaset Meydanı ve çeşitli kanallarda yaptığı ana haber sunuculuğu ile bir dönem ekranlara damgasını vuran haberci Ali Kırca uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren 'Mandalina' isimli teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı. Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

BATMAKTAN KURTARILDI

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı. Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye eski güzeli anne oldu! İkizleriyle ilk poz Türkiye eski güzeli anne oldu! İkizleriyle ilk poz
Şükran Polat paylaştı! Aylar sonra yeniden... Şükran Polat paylaştı! Aylar sonra yeniden...
Son haliyle gündem oldu! 40 kilo birden verdi Son haliyle gündem oldu! 40 kilo birden verdi
Anahtar Kelimeler:
Ali Kırca doğru aktan
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Acı haberler şehit ailelerine ulaştırıldı…

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! Acı haberler şehit ailelerine ulaştırıldı…

9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bilgiler gelmeye başladı…

9 askerin şehit olduğu hain saldırı nasıl gerçekleşti? İlk bilgiler gelmeye başladı…

Şehit Özdemir'in kahreden hikayesi! Depremde evleri yıkıldı, çadırda kalıyorlardı: Acı haber sonrası çadıra bırakılanlar yürekleri dağladı

Şehit Özdemir'in kahreden hikayesi! Depremde evleri yıkıldı, çadırda kalıyorlardı: Acı haber sonrası çadıra bırakılanlar yürekleri dağladı

9 askerimizin şehit olduğu Metina ile ilgili detaylar ortaya çıktı! Canlı yayında ‘Toprak yok ağaçlar kayalardan fışkırıyor’ diyerek tarif etti…

9 askerimizin şehit olduğu Metina ile ilgili detaylar ortaya çıktı! Canlı yayında ‘Toprak yok ağaçlar kayalardan fışkırıyor’ diyerek tarif etti…

2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!

2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!

MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.