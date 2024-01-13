Uzun zamandır ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı

Siyaset Meydanı ve çeşitli kanallarda yaptığı ana haber sunuculuğu ile bir dönem ekranlara damgasını vuran haberci Ali Kırca uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bağlı olan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren 'Mandalina' isimli teknenin haber spikeri ve yazar Ali Kırca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı. Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

BATMAKTAN KURTARILDI

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı. Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.





