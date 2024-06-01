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Uzun zamandır ortalarda yoktu! Arzu Yanardağ'ın yeni adresi belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 15:36
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Son olarak 'Hayatımız Roman' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Arzu Yanardağ uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Beyaz perde ve dizi filmlerin ünlü ismi Arzu Yanardağ'ın yeni adresi belli oldu.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Arzu Yanardağ'ın yeni adresi belli oldu

Bir döneme damga vuran isimlerden olan Arzu Yanardağ, son olarak 'Hayatımız Roman' filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü ismin yeni adresi belli oldu.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve mübadele dönemini anlatan “Seni Alırsa Fırtına” oyununa flaş bir isim görev almaya başladı.

İŞTE YENİ ADRESİ

Geçtiğimiz yıl 22 kez sahnelenen; “En iyi yazar”, “En iyi yönetmen”, “En iyi kadın oyuncu” gibi ulusal arenada da birçok ödül alan “Seni Alırsa Fırtına” ekibinden oyuncu Serap Ceylan’ın ayrılması ile yerine ünlü oyuncu Arzu Yanardağ’ın rol alacağı açıklandı.

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İki kişilik oyunun yazarı, yönetmen ve oyuncusu da olan Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, oyun metnini okuyan ve çok beğenen oyuncu Arzu Yanardağ ile yola devam edeceklerini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erkan Cılak; “Yazdığım metni Arzu Hanıma yollamıştım. Çok beğendi ve hemen bu role talip oldu. Hatta alacağı ücreti bile konuşmadı. Projeyi çok sevdiğini ve oyunun içinde olmak istediğini söyledi. Kentlerin işleri yüzleridir. Bu işlere talip olan önemli insanlar hem kente değer katar, hem de yapılan işleri yüceltir. Biz, Arzu hanımın da katkılarıyla bunu başaracağımıza inanıyoruz. İki yıl önce belediye tiyatromuz yoktu. Şimdi tiyatromuzda önemli isimler ile yolculuğumuz devam ediyor. Bunlar güzel gelişmeler. Umarım çok daha güzel işlere imza atmayı da sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Aile Bağları, Unutabilsem, Hayat Bağları gibi yapımlarda rol alan eski manken Arzu Yanardağ yıllara meydan okuyan güzelliği ve sık sık değiştirdiği imajıyla da çok konuşuluyor.

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