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Uzun zamandır ortalarda yoktu... Derya Baykal setlere geri dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.08.2024 16:29
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Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ve uzun zamandır ortalarda görünmeyen Derya Baykal setlere geri dönüyor. Baykal, Ordu'nun Ünye ilçesinde çekilen "Aşkın Dünkü Çocukları" filminde kamera karşısına geçti.

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Derya Baykal setlere geri dönüyor

MYNET-Sadece oyunculuğuyla değil, sunduğu programlarla da adından söz ettirmeyi başaran Derya Baykal bir süredir ekranlardan uzaktı. Usta oyuncu Ordu Ünye’de çekilen “Aşkın Dünkü Çocukları” filminde kamera karşısına geçti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar’ın “İsabel”, Uğur Yücel’in “Arif” rolüne hayat verdiği filmde Derya Baykal “Terzi Firdes” karakterine hayat verecek.

DERYAA

Aşkı, dostluğu ve dayanışmayı konu alan film, kulislerden sızan bilgilere göre 1975 yılında Ünye sahilinde iki genç aşık olan İsabel ve Arif’in sahneleriyle başlayıp günümüze uzanıyor.

YENİ TEKLİFLERE AÇIK

Derya Baykal'ın film çekimlerinin ardından yeni yayın dönemindeki projelerden gelen teklifleri de değerlendireceği öğrenildi.

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