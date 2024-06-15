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Uzun zamandır ortalarda yoktu... Galler Prensesi Kate Middleton sonunda ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 16:07
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Kanser tedavisi gördüğü açıklanan Galler Prensesi Kate Middleton, uzun zamandır ortalarda yoktu. Kate Middleton, sonunda ortaya çıktı ve Trooping The Colour etkinliğine katıldı.

Uzun zamandır ortalarda yoktu... Galler Prensesi Kate Middleton sonunda ortaya çıktı

Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası bir anda ortadan kaybolan ve yokluğuna dair birçok farklı spekülasyon yapılan Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayında ortaya çıkmıştı. Video yayınlayarak açıklama yapan Kate, kansere yakalandığını duyurmuştu.

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Aylardır hiçbir etkinliğe katılmayan ve görüntü vermeyen Prenses'ten müjdeli haber sonunda geldi. Kate, Trooping The Colour etkinliğine katılacağını açıkladı.

Resmi Instagram sayfasından yeşillikler içinde çekilen bir pozuna yer veren Middleton, sevenleri için bir de mesaj yayınladı.

paylaşım kate

"TEDAVİM BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDECEK"

Son birkaç aydır gelen destek mesajları beni çok etkiledi. Bu mesajlar William ve benim için gerçekten büyük bir fark yarattı ve bazı zor zamanlarda ikimize de yardımcı oldu. İyi bir ilerleme kaydediyorum; ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi, hem iyi günler hem de kötü günler var. O kötü günlerde kendinizi güçsüz, yorgun hissediyorsunuz ve vücudunuzun dinlenmesine izin vermek zorunda kalıyorsunuz. Ancak iyi günlerde, kendinizi daha güçlü hissettiğinizde, iyi hissetmenin tadını çıkarmak istersiniz. Tedavim birkaç ay daha devam edecek. Kendimi yeterince iyi hissettiğim günlerde çocuklarımın okuluyla ilgilenmek, bana enerji ve pozitiflik veren şeylere kişisel zaman ayırmak ve evden küçük işler yapmaya başlamak büyük bir keyif. Bu hafta sonu ailemle birlikte törene katılmayı dört gözle bekliyorum ve yaz boyunca birkaç halka açık etkinliğe katılmayı umuyorum, ancak tüm zorlukları henüz tamamen atlatmadığımın farkındayım. Özellikle belirsizlik karşısında nasıl sabırlı olunacağını öğreniyorum. Her günü geldiği gibi kabul ediyor, bedenimi dinliyor ve iyileşmek için bu çok ihtiyaç duyduğum zamanı kendime tanıyorum. Devam eden anlayışınız için ve hikayelerinizi benimle cesurca paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim.

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İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Tüm dünyanın gözünü diktiği Galler Prensesi, kanserle savaştığını açıklamasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

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Kate Middleton
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