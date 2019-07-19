Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara-Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin “Kürdistan” yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden gezi için gelen 50 kişilik grupta yer alan 9 kişi üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların tepkileri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlarla, Iraklı grup arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

(DHA)