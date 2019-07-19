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Uzungöl'de Iraklı grup ile gerginlik! 9 kişi sınır dışı edildi

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HABER  | 19.07.2019 01:15 | Son Güncelleme

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kürdistan” yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara-Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin “Kürdistan” yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden gezi için gelen 50 kişilik grupta yer alan 9 kişi üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. Vatandaşların tepkileri üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlarla, Iraklı grup arasında arbede yaşandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon uzungöl kürdistan yazılı atkı Sınır Dışı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

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