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Uzungöl Gezi Rehberi - Uzungöl nerede? Uzungöl yol tarifi - Uzungöl hakkında bilgi - Uzungöl kahvaltı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 16.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Uzungöl Gezi Rehberi - Uzungöl nerede? Uzungöl yol tarifi - Uzungöl hakkında bilgi - Uzungöl kahvaltı

Her noktasıyla korunması ve el üstünde tutulması gereken bir yer Uzungöl. Fakat ne yazık ki bu güzellik insanların elinde her gün yara alıyor. Bu doğa güzelliği son yıllardaki çarpık yapılaşmaya inat cazibesini kaybetmemeye çalışıyor. Uzungöl gezi rehberi ile Karadeniz'e doğru gitmeye, yeşile doymaya var mısınız?

Uzungöl Gezi Rehberi yazımda Uzungöl Nerede, Uzungöl’e Nasıl Gidilir, Uzungöl’e Ne Zaman Gidilir, Uzungöl’de Gezilecek Yerler, Uzungöl’de Kahvaltı ve Salıncak, Uzungöl’ün Eski ve Sonraki Durumu, Uzungöl’de konaklama gibi merak ettiklerinizi bulabileceksiniz.

UZUNGÖL NEREDE ?

Uzungöl, Trabzon’un Çaykara ilçesinin Uzungöl Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Belki coğrafya derslerinde öğrendiğimiz heyelan set göllerinden biri Uzungöl. Yani dağ yamaçlarından düşen kayaların, Haldizen deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş. Uzungöl’ün en derin yeri 15 metre. Alan olarak ise Uzungöl 1.000m uzunluğa, 500m genişliğe, 20 ha alana sahip. Fakat son zamanlardaki yapılaşma nedeniyle ne yazık ki bu ölçülerde küçülme var. Yapılaşma bu hızla devam ederse burayı Uzungöl yerine Küçükgöl olarak anmaya başlamamız işten bile değil!

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UZUNGÖL YOL TARİFİ - NASIL GİDİLİR?

Uzungöl konum olarak Trabzon ve Rize illerine yakın. Trabzon’a 96 km, bağlı olduğu Çaykara ilçesine 20 km uzaklıkta bulunuyor. Turizm açısından yüksek potansiyele sahip olduğundan özellikle yaz aylarında bir çok firma tarafından Uzungöl’e sefer düzenleniyor. Uzungöl’ün yolu asfalt ve sorunsuz.

UZUNGÖL'E BİREYSEL ARAÇLA ULAŞIM

Trabzon merkezden gidecekseniz Yomra – Arsin – Araklı – Sürmene – Of – Çaykara – Uzungöl olacak şekilde yol izlemeniz gerekiyor.

Uzungöl’e Rize tarafından gidecekseniz Of ilçesinden Çaykara ilçesine geçmeniz gerekiyor. Yani Trabzon’a kadar ilerlemenize gerek yok. Çaykara’ya geçtikten sonra 20 km ilerleyip Uzungöl’e ulaşabilirsiniz. Zaten Rize Uzungöl’e daha yakın konumda bulunuyor.

UZUNGÖL'E TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM

Trabzon'dan gidecek olanların Trabzon Merkez Çömlekçi Mahallesinde bulunan Çaykara Tur Minibüslerine binmesi gerekiyor. Yaz aylarında Çömlekçi’den günün her saatinde ortalama 20 dakikada, kışın ise iki saatte bir Uzungöl’e servis kalkıyor.

Rize ve Artvin’den Uzungöl’e ulaşmak isterseniz yapmanız gereken Trabzon’un Of ilçesine kadar gelmek ve buradan Uzungöl servislerine binerek Uzungöl’e ulaşmak.

UZUNGÖL'DE KAHVALTI

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Uzungöl uzun yıllardır turizm açısından yüksek potansiyele sahip. Son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle bu potansiyel daha da arttı. Gezginler ve takipçi kitleleri sayesinde bir yerin bilinirliği ve tercih edilme oranı ciddi derecede artabiliyor. Uzungöl için de bu durum geçerli. Uzungöl manzarasına karşı mıhlamayı sündürerek fotoğraf çekinmek Trabzon seyahatinin olmazsa olmazlarından biri gibi. Yani Uzungöl’e gelince kahvaltı yapmak bahane fotoğraf çekilmek şahane gibi bir durum oluyor.:)

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Uzungöl’de kahvaltı yapılabilecek bir çok alternatif bulunuyor. Hem gölün etrafında hem de gölü yukarıdan gören tepede kafe ve restoranlar yer alıyor. Haftasonları kalabalık olabiliyor o nedenle rezervasyon yaptırmakta fayda var.

UZUNGÖL'DE SALINCAK

Uzungöl’de salıncak keyfi bambaşka oluyor. Salıncağa bindiğinizde sanki manzaraya karşı uçacakmış gibi hissediyorsunuz. Kahvaltı gibi salıncak ile fotoğraf çektirmek de Uzungöl'de ziyaretçilerin tercih ettiği aktivitelerin başında geliyor.

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Uzungöl’de turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılması için Uzungöl Doğa Salıncak Şenliği yapılmaya başlanmış. Bu şenlikte ana tema salıncak. Salıncak dışında kar motoru, kayak, kardan adam, doğa yürüyüşü, kar topu, horon gibi bir çok etkinliğin de yapılması planlanıyor.

UZUNGÖL GEZİLECEK YERLER

UZUNGÖL DKMP SEYİR TERASI

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DKMP Seyir Terası, Uzungöl’ü oldukça güzel bir yerden gören manzaraya sahip. Bu seyir terasına ister araçla, isterseniz göl kenarından yukarıya çıkan merdivenlerle çıkabilirsiniz.

UZUNGÖL DURSUN ALİ İNAN MÜZESİ

Uzungöl gezilecek yerler arasında farklı bir yer olan Dursun Ali İnan Müzesi, Uzungöl’e farklı bir hava katmış. Burada 50 yıllık bir emek yatıyor. Dursun Ali İnan’ın olağanüstü gayretleriyle kurulmuş bu müze. Toplamda 3 kısımdan oluşuyor. Müzede Dursun Ali İnan’ın doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar, Uzungöl’ün tarihi, kültürü, coğrafyası, faunası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik bulunuyor.

UZUNGÖL MİNİ ŞELALE

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Olmasa da olur bir madde burası. Şelalenin bir adı da yok. DKMP seyir terasına giderken görebilirsiniz. Yapay olan bu şelale turist çekmesi için yapılmış sanırım. Bu şelaleyi görmek isterseniz Aygün Otel’in arka tarafına gitmeniz gerekiyor.

UZUNGÖL ESKİ/YENİ HALİ

Doğa bize Uzungöl gibi böyle güzel bir yeri hediye etmişken neden bu hediyeye acımasızca davranıyoruz ! Maalesef Fütursuzca inşa edilen yapılar Uzungöl’ün güzelliğini kaybetmesine neden oluyor.

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Son 10 yıldır burada inanılmaz bir yapılaşma var. Herkes ticaret uğruna bir şeyler yapmaya çalışıyor ama doğayı düşünen yok. Doğa severler artık Uzungöl’ü süs havuzu ya da uzun havuz diye adlandırıyor.

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