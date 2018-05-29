SPOR

Vagner Love'dan ayrılık açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılıp ülkesi Brezilya'ya döneceği öne sürülen Vagner Love, adının anıldığı Flamengo'dan teklif almadığını açıkladı.

Vagner Love'dan ayrılık açıklaması

Fox Sports Brasil'de Jogo Sagrado isimli programa konuk olan yıldız forvet, "Bu iddialar kesinlikle spekülasyon. Ben 5 ay önce Beşiktaş'a imza attım ve 2 yıllık daha sözleşmem var. Burada mutluyum ve kesinlikle ayrılmayı düşünmüyorum. Flamengo'dan bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bana bu konuda bir bildirimde bulunmadı" ifadesini kullandı.

Geçen sezon Alanyaspor'da gol kralı unvanını alan Vagner Love devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun'un yerine transfer edilmişti. Ancak 33 yaşındaki forvet siyah beyazlı forma altında beklentiler çok uzağında kaldı ve sadece 3 gol atabildi.

(Bein Sports)

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Demba Ba'dan Beşiktaş kararıDemba Ba'dan Beşiktaş kararı
Feyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euroFeyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş vagner love

En Çok Okunan Haberler

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Bayram Bektaş

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var

Yeni Malatyaspor'un gündeminde Igor Tudor var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Belki takıma uyum sağlar ve Alanya'daki performansını yakalar. Fırsat vermek lazım.
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Beşiktaş'tan Opare'ye transfer teklifi

Vagner Love'dan ayrılık açıklaması

Vagner Love'dan ayrılık açıklaması

Demba Ba'dan Beşiktaş kararı

Demba Ba'dan Beşiktaş kararı

Feyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euro

Feyenoord'dan Ryan Babel için 5 milyon euro

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Beşiktaş yönetimi Atiba'ya son teklifini yaptı

Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!

Gotoku Sakai, Beşiktaş'ı reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.