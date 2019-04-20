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Eşini, baldızını ve kayınbiraderini öldüren cani 250 güvenlik kamerasıyla yakalandı

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YAŞAM  | 20.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 gün önce boşanma aşamasındaki eşini, kayınbiraderini ve baldızını öldürdüğü, kayınvalidesini de yaraladığı iddiasıyla aranan ve özel ekip tarafından yaklaşık 250 güvenlik kamerasının incelenmesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Sümer Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Ayla Ö. (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45) ve baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürüp, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi (80) de yaraladığı gerekçesiyle önceki gün yakalanan Mehmet Ö. ile saklanmasına yardım ettiği öne sürülen G.T'nin ardından B.T. de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan özel ekibin, zanlıyı yakalamak için tüm birimlere fotoğrafını dağıtıp yurt dışına kaçma ihtimaline karşı önlem aldığı, kaçış istikametindeki yaklaşık 250 güvenlik kamerası görüntüsünü de incelediği öğrenildi.

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Saldırıda bir tabanca ve iki şarjör kullandığı tespit edilen Mehmet Ö. ile saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen B.T. ve kardeşi G.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Ö. tutuklandı, B.T ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine, 7 Nisan'da giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla iki çocuğunun annesi olan eşi Ayla Ö, kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö, Reyhan İrketi ve Bahri İrketi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, yaptığı araştırmayla şüpheli Mehmet Ö'nün, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını belirlemişti.

Ekip, iki gün önce adrese düzenlediği operasyonla şüpheli Mehmet Ö'yü olayda kullandığı tahmin edilen tabancayla yakalamış, kendisini evinde saklayan G.T'yi de gözaltına almıştı.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan cinayet

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