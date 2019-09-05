Cani kadın yavru köpeğin gözünde sigara söndürdü

Singapur'da kaydedildiği düşünülen bir videoda, gözü dönmüş bir kadın yavru bir köpeğin gözünde sigara söndürdü.

Saniye saniye kaydedilen vahşet görüntülerinde, kadının, ağzı koli bandı ile bağlanmış yavru köpeğin gözünde sigara söndürdüğü; işkencenin ise dakikalarca sürdüğü görülüyor. Yavru köpeğin işkence sırasında çıkardığı sesler ise yürek parçalıyor.

Görüntüler, Singapur Hayvana Zulmü Önleme Derneği'nce yayınlandı. Video çok kısa sürede ülke gündemine oturdu. İzleyenleri isyan ettiren görüntüdeki kadınların bulunması için çalışma başlatıldı.

Dernek, başlattığı kampanyayla kadının bulunması için seferberlik ilan ederek, yayınladığı mesajda, "Bu görüntülerin Singapur'da kaydedilmiş olduğunu sanıyoruz ama farklı bir yer de olabilir. İzleyen ve bu kadını tanıyanlar lütfen kendi ülkelerindeki otoritelere durumu bildirsinler" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: DHA

