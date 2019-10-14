Mynet Trend

Vahşet! Kediyi mangalda yakmışlar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, ''Kedi, resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz'' dedi.

Vahşet! Kediyi mangalda yakmışlar

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin, poşet içerisinde yanmış kedi ölüsü bulduğunu öğrendi. İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, ''Dün, kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün. Kedi, resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan, orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamaz" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

(DHA)

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Sosyal medyada büyük tepki! Ayağı sakat atla bunu yaptıSosyal medyada büyük tepki! Ayağı sakat atla bunu yaptı
Korkunç! Her şey bir anda gerçekleştiKorkunç! Her şey bir anda gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa kedi yanmış kedi

En Çok Okunan Trend Haberler

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Acı olay! Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

Acı olay! Düğününe 12 gün kala hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada tepki çeken olay! Ayağı sakat atla hurda topladı,

Sosyal medyada büyük tepki! Ayağı sakat atla bunu yaptı

Korkunç! Her şey bir anda gerçekleşti

Korkunç! Her şey bir anda gerçekleşti

Yaşlı adamı ölüm 2 yıl sonra aynı yerde yakaladı!

Ölüm 2 yıl sonra aynı yerde yakaladı!

Trafikte ‘yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Ortalık karıştı: Yumruklar havada uçuştu

Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı

Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı

'İBB tarihinde ilk' olarak ilan verilmişti! 10 kadın şoför ilanına 540 erkek başvurdu

İBB başvurularında ilginç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.