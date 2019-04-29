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Vahşet! Köpeği iple ağaca asmışlar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde iple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

Vahşet! Köpeği iple ağaca asmışlar

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işletmeciliği yapan Murat Yalaza, evinin bahçesindeki kulübede baktığı köpeğini iple boğazından ağaca asılarak öldürülmüş buldu.

Yalaza, köpeğine yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir? Bunu yapan canidir" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne köpek Keşan

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