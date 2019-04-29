Vahşet! Köpeği iple ağaca asmışlar

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işletmeciliği yapan Murat Yalaza, evinin bahçesindeki kulübede baktığı köpeğini iple boğazından ağaca asılarak öldürülmüş buldu.
Yalaza, köpeğine yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir? Bunu yapan canidir" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.
(DHA)
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
Canan Karatay'ın önerisi yine çok tartışılacak
Oğlunun sorusu ilham verdi, Türk bilim insanı keşfetti
Dünyanın en etkileyici yerleri açıklandı!
Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum