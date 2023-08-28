Vahşi Güzel'in Milagros'u Natalia Oreiro cesur pozlarıyla yıllara meydan okuyor! "Çok çekicisin"

Bir dönemin efsane dizilerinden Vahşi Güzel'in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, son haliyle gündemde. 2021 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Rus vatandaşlığı alan Natalia Oreiro sosyal medyada oldukça aktif.

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan "Vahşi Güzel" dizisinde, "Milagros" ismiyle başrolde yer alan güzel isim sosyal medyada son halini paylaştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu son olarak HBO yapımında rol aldı. Güzel isim son olarak sütyensiz göğsüne kalp yaptıştırdığı pozlarla hayranlarını mest etti.

Natalia Oreiro pozlarını paylaşınca "Çok çekicisin", "Yıllar seksi yapmış", "Çok güzelsin" yorumları geldi.



