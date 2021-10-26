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Vahşi Güzel’in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı

26.10.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bir zamanlar popüler olan Arjantin dizisi "Vahşi Güzel"in başrol oyuncusu Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı.

Vahşi Güzel’in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı

Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

Oreiro, Haziran 2020'de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

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Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı.

Oreiro, Arjantin'de 1998'de çekilen, Türkiye'de de 2001'den itibaren yayınlanan "Vahşi Güzel" dizisinde, "Milagros" ismiyle başrolde oynamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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