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Vahşice öldürülmüştü! Eylem Gülçin Kanık davasında yeni gelişme

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.07.2019 15:30 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde, 2 yıl önce Eylem Gülçin Kanık'a ait yanmış haldeki cesedin bulunmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa da 23 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Vahşice öldürülmüştü! Eylem Gülçin Kanık davasında yeni gelişme

Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2'si tutuklu, 2'si başka suçlardan tutuklu, 2'si ise tutuksuz olmak üzere 6 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, savcı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan mütalaada, hakkında kredi kartı dolandırıcılığı suçlamasıyla cezası bulunan Eylem Gülçin Kanık'ın yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek için E.D. ile irtibata geçtiği, görüştüğü sanıklardan S.Ç'nin kadına faklı isimle sahte KKTC kimlik kartı çıkarttığı belirtildi.

CESEDİ YAKARAK YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Kanık'ın yurt dışına kaçacağı için otomobilini satması ve yaptığı yasa dışı işlerden çok para kazandığı düşüncesiyle şüphelilerin kadının evine hırsızlık için girdiğine yer verilen mütalaada, bu sırada bilinmeyen bir sebeple boynuna baskı uygulanan Kanık'ın öldürüldüğü, şüphelilerin cesedi yakarak yok etmeye çalıştıkları ifade edildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Sanıkların üzerine atılı suçları işlediği hususunda mahkumiyetlerine yeterli somut, kesin ve inandırıcı delilin bulunduğu aktarılan mütalaada, tutuklu sanık E.D. ve başka suçtan tutuklu sanık M.K'nin "tasarlayarak adam öldürme", "resmi evrakta sahtecilik", "konut dokunulmazlığının ihlali", "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıldan 24 yıla kadar hapisle, diğer tutuklu sanık S.Ç'nin aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 16 yıla kadar hapis, tutuksuz sanık A.K'nın "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, başka bir suçtan tutuklu sanık G.K. ve tutuksuz sanık Y.K.'nin de aynı suçlardan toplamda 23 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık ve taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma için ek süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim eylem gülçin kanık mahkeme

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