Vajina daraltma operasyonu geçirmişti! ''Hayatımın en iyi seksini yaşadım''

54 yaşındaki sosyetik güzel, vajinal duvardaki kolajeni arttırarak bölgeyi sıkılaştırmayı ve cinsel ilişki esnasındaki hissi iyileştirmeyi amaçlayan operasyonun ardından, "Süper vajinamla kendimi yeni bir kadın gibi hissediyorum! Çok sıkı, yürürken gıcırdıyor ve zar zor oturabiliyorum" dedi.

AKIN EDİYORLAR

Her zaman yaşına göre genç hissettiğini söyleyen Lizzie, artık buna uygun bir vajinası olduğunu, sadece genç erkeklerle çıktığını ve onların da randevu için akın ettiklerini iddia etti. Cundy, ''Vajinama şimdi bir tapınak gibi davranacağım...'' diye açıkladı. Son zamanlarda biriyle görüştüğünü söyledi ve farklı hissedeceğine emin olduğunu sözlerine ekledi.



