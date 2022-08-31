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  4. Vajina daraltma operasyonu geçirmişti! ''Hayatımın en iyi seksini yaşadım''

Vajina daraltma operasyonu geçirmişti! ''Hayatımın en iyi seksini yaşadım''

31.08.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra sosyetesinin tanınan simalarından Lizzie Cundy, geçirdiği vajina daraltma operasyonu hakkında konuştu. Kendisini 'yeni bir kadın' gibi hissettiğini ve şu anda 'hayatının en iyi seksini' yaşadığını iddia etti.

Vajina daraltma operasyonu geçirmişti! ''Hayatımın en iyi seksini yaşadım''

54 yaşındaki sosyetik güzel, vajinal duvardaki kolajeni arttırarak bölgeyi sıkılaştırmayı ve cinsel ilişki esnasındaki hissi iyileştirmeyi amaçlayan operasyonun ardından, "Süper vajinamla kendimi yeni bir kadın gibi hissediyorum! Çok sıkı, yürürken gıcırdıyor ve zar zor oturabiliyorum" dedi.

AKIN EDİYORLAR

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Her zaman yaşına göre genç hissettiğini söyleyen Lizzie, artık buna uygun bir vajinası olduğunu, sadece genç erkeklerle çıktığını ve onların da randevu için akın ettiklerini iddia etti. Cundy, ''Vajinama şimdi bir tapınak gibi davranacağım...'' diye açıkladı. Son zamanlarda biriyle görüştüğünü söyledi ve farklı hissedeceğine emin olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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